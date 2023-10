O gospel do Morada faz parte da programação do fim de semana

A banda cristã Morada desembarca na cidade para o tour Adore. O grupo se apresenta nesta sexta-feira (6/10), na Lagoinha Brasília Capital, a partir das 19h30. Os ingressos custam R$ 73 e podem ser adquiridos pelo site da DiskIngressos.

A banda, hoje, é uma das mais influentes no cenário gospel do Brasil e, em 2023, completa 14 anos de estrada. Morada é composta por Brunão (vocalista), Manoel Castro (tecladista), Felipe Henri (baterista) e Moisés Henrique (baixista). Neste ano, os músicos atingiram no Spotify 317 milhões de visualizações, sendo ouvidos em 151 países, além de 2 milhões de ouvintes mensais e atualmente conta com 607 milhões de views no YouTube.

Ao Correio, Moisés Henrique destaca que o novo projeto é a concretização de um sonho de anos de banda. "Tem sido incrível, e estamos muito gratos, pois vemos como foi o melhor momento para isto", afirma. O baixista ainda comenta a relação que a banda tem com o público da cidade. "Sempre fomos recebidos com muito carinho em Brasília e com a tour, as expectativas são grandes, pois temos um grande apreço pela igreja da capital do País. O público da cidade sempre é intenso na adoração e amor a Jesus", conclui.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira