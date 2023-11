Maitê Proença fala da própria trajetória em monólogo em cartaz na Unip

Maitê Proença estreia a peça autobiográfica O pior de mim, com direção de Rodrigo Portella, no Teatro Unip neste sábado e no domingo. A produção gira em torno de conflitos e dificuldades que a artista vivenciou em 65 anos de vida.

De forma lúdica e interativa, a protagonista reflete sobre como sua vida profissional e familiar se entrelaçaram. Junto às angústias e anseios dos bloqueios criativos que todo artista sente, ela expõe como passou por cima e se recompôs.

O texto do monólogo rendeu livro homônimo que trata de temáticas como machismo, misoginia e outros preconceitos. O livro estará disponível para venda no próprio local da peça. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Sympla ou presencialmente na Beline Pani & Gastronomia, na 113 sul.