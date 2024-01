Bloco do Silva está de volta no pré-carnaval brasiliense

O grito de carnaval continua ressoando sobre Brasília no fim de semana. Tradição nesta época do ano, o Bloco do Silva desembarca mais uma vez na capital, nesta sexta-feira (19/1), para uma festa recheada de axé e boas energias. Liderado pelo cantor capixaba Silva, o show conta com participações de peso, como Marcelo D2 e Marina Sena. O evento ocorre às 21h, no Estádio Mané Garrincha. Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Sympla, a partir de R$ 170.

Neste ano, Brasília foi a escolhida para abrir a 5ª edição do evento que é realizado anualmente — Bloco do Silva ainda passa por Belo Horizonte, Recife e São Paulo no mês de janeiro. "O embrião do Bloco do Silva nasceu em Brasília. Surgiu da vontade de fazer um show com o que eu mais gosto da música brasileira de verão. Aquilo que bate diferente nessa época do ano", revela o cantor.

Assim como para o público que assiste, os shows do Bloco do Silva são revigorantes para o líder do evento. "Fico muito feliz por já ser tradição. Acho que é porque eu proponho um carnaval do meu jeito. É muito bom ter esse momento no ano para cantar coisas diferentes", avalia. "Fico sempre arrepiado lá de cima do palco. Eu sou apaixonado pela música brasileira. Todo dia agradeço a sorte de ser brasileiro", declara o capixaba.

Idealizado pelo artista conhecido por sucessos como Fica tudo bem e A cor é rosa, o projeto conta com repertório formado por grandes hits que foram trilha-sonora de diferentes gerações. Odara, Ara Ketu bom demais, Alô paixão e Luz de Tieta são exemplos que embalaram as demais edições do evento. "A música brasileira é tão gigante que cada edição dá sempre para ser diferente e legal. Além de, claro, convidar amigos diferentes para cantar comigo. É uma sorte enorme dividir o palco com gente que eu admiro", pontua Silva.

Participações

Um dos principais nomes da nova geração da música brasileira, Marina Sena, convidada especial do Bloco do Silva, exalta o carnaval. "Eu gosto muito de celebrar a vida. E o carnaval é isso, né? Uma grande celebração. As pessoas curtem e são livres durante o carnaval. Dançam, se divertem. Parece que tudo é esquecido e só aproveitar aquele momento é o que importa. Eu amo o carnaval", afirma a cantora.

Apesar de seguir os rumos da MPB e do pop, Marina garante que é influenciada por vários nomes do ritmo que dita o som do carnaval — o axé. "Temos vários artistas incríveis. Amo Ivete, Saulo, Margareth Menezes. A energia que eles passam para o público é surreal de boa", avalia. Para a noite de hoje, a cantora se mostra animada para o reencontro com o público da capital e para festejar ao lado do dono do bloco. "Eu amo o Silva e fiquei muito feliz com o convite. A cada ano, o bloco cresce e é uma grande referência. Não vejo a hora de cantar com ele e curtir com todo o público", garante. Os artistas locais Pathy Dejesus e Umiranda animam o público antes dos shows principais.