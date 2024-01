Com escolha de blocos, começa o aquecimento para o carnaval do DF

A quem diga que o ano no Brasil só começa, de fato, depois do carnaval, que em 2024 será de 10 a 13 de fevereiro. Na capital do país, foi dada a largada para a organização da folia e de uma das maiores festas da cultura popular brasileira. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) pretende aumentar o número de blocos de rua, neste ano, antecipando recursos e dando melhor estrutura. Porém, não há previsão para o desfile das escolas de samba ainda.

De acordo com o secretário da Secec-DF, Claudio Abrantes, para este ano serão investidos mais de R$ 6 milhões nos blocos. Os recursos estão empenhados e, diferentemente dos anos anteriores, a previsão é de que, após a escolha dos grupos carnavalescos, a verba chegue com maior antecedência do que nas folias anteriores.

"Esperamos ter mais blocos de que no ano passado, pois o recurso será maior e já está empenhado. Isso é um avanço em relação ao que vem acontecendo, quando a verba chega muito em cima da hora e prejudica a organização. Eu assumi em agosto e tivemos muitos eventos para organizar — como o festival de cinema e o réveillon —, mas, para o ano que vem, pretendemos começar a ajustar tudo em março", conta Abrantes, que marcou para 26 de março o primeiro encontro preparativo para 2025. "Esse é meu maior compromisso, pois sabemos que da forma como está não é o ideal."

Nesta quinta-feira (4/1), foi divulgado pela secretaria a escolha da organização da sociedade civil (OSC) que ficará responsável pela execução dos blocos de rua para os festejos de Momo, que este ano tem como temática: é na rua que a alegria transborda.

A vencedora do certame foi a Associação Amigos do Futuro, conforme foi oficializado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Toda a seleção contou com acompanhamento de uma comissão composta por cinco membros. "A OSC ficará responsável por entregar um kit, que pode ser a estrutura ou outro tipo de necessidade do bloco, além do pagamento de cachês. Essa é uma escolha normal, uma vez que não temos braços para fazer todo o processo sozinhos", explica o chefe da pasta da Cultura.

Após a análise e confirmação de atendimento e procedência, a Secec-DF irá publicar a homologação final da seleção, dando o pontapé inicial à parceria com a organização, que será firmada por meio de um Termo de Colaboração. Uma vez homologada, a Associação Amigos do Futuro terá um prazo previamente estabelecido para organizar, administrar e fazer a curadoria dos blocos de rua para o carnaval 2024.

Expectativa

As inscrições para os blocos que querem sair nas ruas vão até esta sexta-feira (5/1), às 18h, por meio de um formulário disponível no site da Secec-Df. O cadastro será utilizado no processo de avaliação e seleção dos 56 blocos de rua que serão apoiados pelo Edital nº 20/2023. Os dados fornecidos no ato de inscrição são essências para a escolha criteriosa e transparente dos blocos que receberão o apoio.

O presidente da Liga dos Blocos Tradicionais, Paulo Henrique Nadiceo, conta que as expectativas para este ano estão a todo vapor. "Queremos colocar 1 milhão e 600 mil pessoas nas ruas de Brasília, pulando e brincando no carnaval", conta.

Completando 32 anos de folia pelas ruas da capital, o representante dos bloco dos Raparigueiros Jean Costa conta que a expectativa é fazer uma festa ainda maior do que nos anos anteriores. "Esperamos que o bloco mais uma vez seja contemplado, e que ajustes sejam feitos para garantir a segurança e tranquilidade dos foliões", ressalta. "Sempre estamos em busca de melhorar cada vez mais, para trazer conforto e tranquilidade", completou.

Marcelo Teixeira, representante do tradicional bloco Pacotão, que há 46 anos participa do carnaval de Brasília, relata: "Estamos animados e temos vários temas para as marchinhas. As estruturas estão praticamente fechadas aguardando o bloco ser contemplado pelo governo."

Escolas de samba

Apesar de todo o empenho para colocar os blocos na rua, Claudio Abrantes explica que o desfile das escolas de samba segue sem definição. "Entendemos que o desfile das escolas de samba fora de época não é o ideal. Elas precisam de mais tempo para se organizarem, por isso, vamos tentar algum mecanismo para que as coloquemos nas ruas. Mas, um dos maiores problemas é que nesta época do ano faltam profissionais qualificados, devido à demanda do eixo Rio-São Paulo. Vamos colocar os blocos na rua e buscar melhorar para 2025", lamenta.

Grupo de trabalho

Ainda em outubro de 2023 , a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) instituiu, por meio da portaria nº 248 do Diário Oficial do DF (DODF), um grupo de trabalho para o carnaval deste ano. A equipe, composta por representantes do governo local e diversas secretarias, além de representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), tem a missão de garantir o sucesso da festa.

No Distrito Federal, o carnaval é ponto facultativo. Além disso, pelo decreto nº 44.169, de 26 de janeiro de 2023, que regulamenta a Lei nº 4.738, de 29 de dezembro de 2011, a folia do DF foi oficialmente estabelecida como uma política pública de Estado. O documento determina que é responsabilidade do Poder Executivo regulamentar o evento de grande porte, como o carnaval, com o propósito de assegurar que a celebração seja inclusiva, democrática e culturalmente rica.

O valor do apoio repassado pela Secec-DF vai de acordo com o tamanho do bloco de carnaval:

Blocos Valor individual Vagas Total

Miniporte R$ 30 mil 16 R$ 480 mil

Pequeno porte R$ 45 mil 10 R$ 450 mil

Médio porte R$ 95 mil 14 R$ 1.330 milhão

Grande porte R$ 175 mil 06 R$ 1.050 milhão

Porte especial R$ 250 mil 10 R$ 2.500 milhões

Número de foliões

Miniporte: até 1 mil

Pequeno porte: até 5 mil

Médio porte: até 10 mil

Grande porte: até 30 mil

Porte especial: acima de 30 mil

Programação prévia

14.Jan

Frita, Jaguatirica, no MimoBar

19.Jan

Bloco do Silva, no Mané Garrincha

21.Jan

Samba da Passarinha, no Calaf

02.Fev

Bala Desejo, na Corina Cervejaria

Bloco Vai com as Profanas, no Birosca

03.Fev

Bloco System Safadown

Virilha Suada

04.Fev

Samba da Passarinha, no Calaf

*A programação oficial ainda não foi divulgada pela Secec-DF.