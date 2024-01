Peixe é opção saudável que conquistas cardápios e consumidores

Fonte de nutrientes, a tilápia é um dos peixes mais amados pelo brasileiro. Devido ao baixo valor calórico e baixas taxas de gordura, o peixe é ideal para ser saboreado nas condições climáticas de Brasília, muitas vezes tomada pelas altas temperaturas e pela baixa umidade. Figurinha carimbada na mesa dos moradores da capital, a iguaria também é destaque nos restaurantes da cidade.

"A tilápia é muito versátil. É um peixe neutro e não tão gorduroso, além de saboroso por si só", avalia o chef Rodrigo Lopes, do MaxFoods. Devido a tais características favoráveis, é possível encontrar a tilápia nos mais diferentes formatos. "Podemos criar inúmeras receitas com esse peixe, desde cru, cozido, grelhado e até frito", garante o chef Pedro Moreira, do Casa Concha. Segundo ele, outro destaque da proteína é o fato do filé ter pouquíssimas espinhas, o que contribui para a preferência do público.

Além do sabor e da facilidade na hora do preparo, o peixe oferece diversos benefícios à saúde. "A tilápia é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade a um bom custo e possui boa quantidade de ômega-3, conhecido por seu benefício à saúde cardiovascular, ao cérebro e ao sistema nervoso", explica Davi Guedes, proprietário do The Plant.

As diferentes versões

Comandada pelo chef Pedro Moreira, a Casa Concha, que faz alusão à vizinha Concha Acústica, é a grande estrela do complexo de lazer Venicce Beach, localizado à beira-lago. No menu da casa, a tilápia é oferecida ao público em diferentes versões, desde os ceviches às iscas fritas. Criação autoral de Pedro, um dos destaques é o ceviche de tilápia com frutas e esferas de manga (R$ 78,90), preparado com cubos de tilápia fresca levemente temperada com limão siciliano, cebola roxa, gengibre, cebolete, melancia, morango, kiwis e mexerica, finalizado com esferas de manga.

"Esse prato também combina muito bem com trufas. Aqui na Casa Concha, costumamos servi-lo com lascas de trufas negras quando elas estão em temporada, que geralmente vai de maio a agosto, onde importamos as trufas diretamente da Itália", conta o chef. As iscas de tilápia frita (R$ 68,90), empanadas na farinha panko e servidas com maionese de limão, também são uma opção para os amantes do peixe.

Comida para todos

Localizado na 105 Sul, o MaxFoods tem como ideal levar comida saborosa e saudável para todos. O restaurante oferece opções de pratos veganos, sem lactose e dietéticos, além de contar com uma cozinha celíaca. "A gente prefere produzir a maioria dos nossos insumos aqui no próprio restaurante, então, em vez de comprarmos, por exemplo, um pesto de tomate seco industrializado, a gente opta por comprar o tomate seco e fazer o pesto aqui mesmo no restaurante", conta o chef Rodrigo Lopes.

Um dos principais destaques da casa, segundo o chef, são os pratos que podem ser montados pelo próprio cliente, compostos por uma proteína e dois acompanhamentos. "Nós temos o executivo de tilápia (R$ 49,90) e contamos com a indicação do chef, que é do melhor molho que se adapta ao peixe. Neste caso, é o molho de moqueca, muito saboroso e sem lactose", exemplifica Rodrigo.

Alimento saudável

Desde 2019, o The Plant tem se consagrado como uma das principais opções de alimentação saudável na capital. O restaurante dá preferência a insumos orgânicos e de produtores locais, preservando o sabor e valor nutricional de cada ingrediente e trazendo ao cliente um cardápio diverso e extenso. Entre proteínas animais e opções vegetarianas e veganas, a tilápia da casa (R$ 49) é um dos destaques do menu — filé de tilápia com mix de castanhas, acompanhado por arroz de couve-flor e brócolis, espaguete de abobrinha, tomate cereja assado e molho à campanha (mix de pimentões, tomate e cebola roxa).