O sertão vai virar Guará e o Guará vai virar sertão

Mal saímos do Carnaval e ainda nem chegamos à Páscoa, mas já tem muita gente com a cabeça nas festas juninas (julinas, agostinas e afins). Os amantes de um bom arrasta-pé regado a muito quentão e canjica podem marcar na agenda o 7º São João do Guará. A organização divulgou as datas e o local do evento. Programado para os dias 20, 21, 22 e 23 de Junho, a comemoração segue na entrequadra 19/34, do Guará II, em frente ao tradicional edifício Consei.

Com o objetivo de exaltar o povo, as histórias e os costumes do interior nordestino, o tema deste ano é Raízes do Sertão e a expectativa é atrair ainda mais gente em relação ao ano passado, quando cerca de 50 mil pessoas estiveram em, pelo menos, um dos dias de festa.

Por falar nos milhares participantes da edição passada, o São João do Guará foi eleito um dos maiores do Distrito Federal, segundo a Associação de Quadrilheiros de Brasília; recebendo da Câmara legislativa o título de Patrimônio Imaterial da cidade.

De acordo com o administrador do Guará, Artur Nogueira, a cidade, a cada ano, mais fortalece essa tradição de ser referência em cultura, lazer e qualidade de vida. “O São João do Guará é uma festa importantíssima e muita esperada por toda a população guaraense. Por determinação do governador Ibaneis Rocha, temos trabalho de forma incansável para garantir que a região mantenha-se com uma das melhores cidades do Distrito Federal e sempre trazendo ótimas opções de diversão para os moradores", destaca o gestor.

Enquanto definem os artistas que cuidarão da ornamentação típica para, de acordo com os organizadores, levar o público a uma viagem regional; uma atração foi confirmada: a banda de Campos Belos Goiás, forró Farinha com Rapadura. Em 2023, esse foi um dos shows que mais animou os participantes.

Acerca dos ingressos, os valores ainda não foram divulgados, mas o início das vendas está previsto para a primeira semana de maio.

Lampião

A celebração ficou muito conhecida devido a um episódio inusitado em 2022, quando, próximo aos dias da celebração, alguns itens da decoração foram roubados do depósito. Entre eles, um boneco gigante de Lampião, de 3,80 metros de altura, no valor de R$ 6,8 mil.

Segundo os representantes do evento, mesmo com a investigação da polícia após o boletim de ocorrência, até hoje a ornamentação não foi reencontrada. Vale lembrar que, na época, a organização precisou correr contra o tempo para conseguir substituir o marido de Maria Bonita.