Restaurant Week com tema que valoriza biomas brasileiros

Um dos principais eventos gastronômicos do país, o Restaurant Week dá início à sua 29ª edição em Brasília. Até 24 de março, mais de 130 restaurantes da cidade convidam os clientes a embarcarem em uma viagem pela biodiversidade do país, sob o tema "Biomas brasileiros: uma jornada gastronômica pela diversidade natural". O objetivo é de que, por meio de menus criados exclusivamente para o evento, os amantes da culinária conheçam ingredientes típicos dos biomas do Brasil, desde a Floresta Amazônica até o Cerrado. Divididos nas categorias tradicional, plus e premium, os menus de três etapas variam entre R$ 54,90 e R$ 109.

Giordano Bomfim, gerente de marca do Ernesto Café, participante do evento, destaca a importância do tema desta edição. "Acredito que vivemos um momento em que há uma tendência de busca por reconexão com o insumo local, pensando muitas vezes no orgânico e no tradicional. E penso que o evento reforça essa tendência trazendo o tema na edição. É muito benéfico para que a pauta seja explorada e conversada, como estamos fazendo neste momento. Dispomos de muitos insumos, entre frutas, castanhas, folhas, temperos, que são exclusivos ao Brasil — e cujos cultivares e preparos são carregados de tradição e significado", pontua Giordano.

"Nós, do Ernesto, acreditamos que privilegiar, sempre que possível, insumos locais, nos permite grandes descobertas sensoriais, além de conexão com o nosso espaço por meio da alimentação, além de fomentar e privilegiar a economia local", avalia. "É um movimento que vai na contramão do que tem sido um grande mote da indústria alimentícia nas últimas décadas, que é a massificação, a padronização e a homogeneização do que consumimos", complementa o gerente.

Para Mari e Cris Moutella, sócios do Paradeiro, esta edição do Restaurant Week é uma oportunidade a mais de explorar os sabores do Brasil. "Nós já tentamos trabalhar com os ingredientes e as tradições da culinária brasileira, mas quando o Restaurant Week elabora esse tema, é um convite para ir mais fundo na nossa biodiversidade, para procurar outros sabores que nós ainda não estávamos usando nos pratos", afirmam os proprietários.

"Nessa busca pelo inédito, abraçamos o tucupi e o jambu, a ora-pro-nóbis e a tapioca. Eram sabores que já estavam na nossa memória afetiva, mas que só agora chegaram ao cardápio do Paradeiro. O rocambole de doce de leite, por exemplo, é uma receita de família, tem muita força afetiva para nós. E, claro, a gente sempre pensa na coerência do menu, na maneira como esses pratos se relacionam e como nós podemos deixar tudo mais interessante, inclusive dando nomes curiosos para os pratos, a gente adora isso", exemplificam.

Viva a produção local

Inaugurado em 2011, o Ernesto Café já virou amigo íntimo do público brasiliense — tendo a produção local como um dos pilares, a casa procura compartilhar, por meio da comida, uma vivência sensorial com o público. "A proposta do Ernesto era oferecer uma experiência diferente de café em Brasília, com foco em qualidade (em processo e paladar) e celebrando diretamente o trabalho do agricultor. De lá para cá, inauguramos nossa própria padaria artesanal, passamos a torrar nossos próprios cafés, fomentamos a cultura local e temos trabalhado para, cada vez mais, poder oferecer experiências únicas a quem nos visita a qualquer hora do dia com um cardápio diverso", explica Giordano Bomfim, gerente de marca.

Apesar de ser tradição na cidade, é a primeira vez da casa no Restaurant Week. O Ernesto oferece ao público apenas o menu de almoço (R$ 54,90), que conta com combinações como a mini salada de folhas com molho campanha e mix de sementes e baru de entrada, tilápia com crocante de castanhas brasileiras e purê de banana como prato principal e, por fim, o brownie com caramelo de coco e crocante de licuri, opção vegana do cardápio.

Para todos os gostos

Oásis da culinária mediterrânea, o Almería Restaurante não fica de fora desta edição do Restaurant Week. Liderado pelas chefs Luiza Jabour e Júlia Almeida, o restaurante se destaca ao fundir sabores tradicionais com as inovações da comida contemporânea e, no menu criado para o evento, conta com opções para todos os gostos: peixes, carnes, frangos e pratos vegetarianos.

Influenciado pelo tema, o restaurante explorou sabores da Amazônia, como o nhoque de mandioca tostado — opção presente no cardápio do almoço (R$ 89). No jantar (R$ 109), o público pode desfrutar de entradas como a croqueta de barreado e maionese de alho assado, oriundo da região pampa, e de pratos principais como o risoto de linguiça artesanal de porco e vinagrete de quiabo tostado, do cerrado.

Diversidade de receitas

Empreitada entre mãe e filho, o Paradeiro — cozinha afetiva, café e livraria de rua — se inspirou nas florestas, matas, mangues e sertões para a 29ª edição do Restaurant Week. A casa oferece um menu exclusivo de almoço (R$ 54,90), com pratos batizados de acordo com o tema do evento. Os principais ficam por conta do João-de-barro, baião de dois vegano com chips de banana; quero-quero, fraldinha com legumes tostados, pão de alho finalizado na chama e molho chimichurri e uirapuru, arroz de camarão, tucupi e jambu.

Delícias das cinco regiões

Estreante no Restaurant Week, o João Brasileiro tem como proposta oferecer comidas típicas de todas as regiões do Brasil. "Comida caseira com gostinho de comida de avó, toque de chef e preços bem acessíveis", define Helio Bernardo, sócio operador do restaurante. Para o evento, a casa adaptou pratos existentes ao cardápio no intuito de agradar aos mais diversos paladares, além de dar destaque a tradicionais ingredientes nacionais.

A opção de almoço (R$ 68,90) que se destaca no menu do evento é a carne de sol sertaneja, grelhada na manteiga de garrafa com queijo coalho, acompanhada de arroz, feijão manteiguinha e mandioca frita. No jantar (R$ 89,90), as estrelas são o bobó de camarão e o peixe amazônico — pirarucu de manejo da Amazônia grelhado. As entradas, que se repetem nos dois turnos, também são estrelas do cardápio, como, por exemplo, o caldinho de sururu e a tirinha de pirarucu da Amazônia.

Delícia dos rios

Passeando pela culinária brasileira e contemporânea, o Mercearia Bar e Restaurante, apesar de inaugurado há pouco tempo, já tem conquistado o coração dos brasilienses. Localizada na Rua dos Restaurantes (404/405 Sul), a casa, que é pet-friendly, bebe da fonte da culinária brasileira e contemporânea, oferecendo ao público opções de petiscos tradicionais e releituras de pratos clássicos.

"O Brasil é formado por seis biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um deles abriga diferentes tipos de fauna e flora, com uma versatilidade de ingredientes nos quais podemos trabalhar a criação. Quando recebemos o tema, a primeira proteína que nos veio foi o pirarucu, um peixe genuinamente brasileiro", conta o sócio João Victor Chaves.

O peixe é uma das estrelas do menu de jantar (R$ 89,90) do Mercearia — o pirarucu amazonense, filé de pirarucu em crosta de farofinha de castanhas do Brasil, acompanhado de musseline de banana da terra. Outras opções são a moqueca vegana, feita com banana da terra, palmito, tomate e pimentão colorido, e o tornedor de filé mignon. No almoço (R$ 68,90), os pratos principais ficam por conta da costela dos pampas, tiras bovinas assadas em forno lento por 12h, e a galinhada do Cerrado, acompanhada por risoto de queijo da fazenda.

O universo brasileiro

Um dos endereços mais badalados da Asa Sul, o conhecido Restaurante Universal encanta não só pela culinária, mas também pelo ambiente divertido e irreverente, inspirado nos bares e restaurantes de Nova York, Estados Unidos. Nesta edição do Restaurant Week, a casa selecionou e adaptou pratos da casa que valorizam os biomas nacionais.

"Construímos um menu com insumos nativos que fazem a nossa cultura cada vez mais forte e histórica, passando receitas de geração em geração e inovando também com a alta gastronomia", detalha Estefanía Morey, diretora da casa.

No almoço (R$ 89), a casa oferece pratos com ingredientes tipicamente brasileiros, como a releitura do filé e rapadura. No jantar (R$ 109), o pirarucu brazuca, cozido no leite de coco, chama atenção. O peixe é acompanhado por risoto de brócolis e farofa de castanha do Brasil. O restaurante também conta com opções sem carne, como o tofu thai e o risoto vegano, à base de cogumelos.

Onde comer?

Almería

ST SCES Trecho 02 Conjunto 17 Lote Parte 01 - Clube de Golfe de Brasília

Segunda, das 12h às 17h

De terça a quinta, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Sexta e sábado, das 12h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Ernesto Café

CLS 115, bloco C, loja 14

CLN 108, bloco A, loja 48

De segunda a domingo, das 7h às 22h

João Brasileiro

ST STN Conjunto J, 107 - Boulevard Shopping

De segunda a sábado, das 11h às 22h

Domingo, das 12h às 22h

Mercearia Bar e Restaurante

CLS 404, bloco C, loja 7

Segunda e terça, das 12h às 15h

De quarta a domingo, das 12h às 0h

Paradeiro

CLN 309, bloco C, loja 60

De terça a sexta, das 12h às 21h

Sábado, das 10h às 19h

Restaurante Universal

CLS 210, bloco B, loja 30

Segunda, das 19h à 0h

De terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 0h

Sexta, das 12h às 15h e das 19h à 1h

Sábado, das 12h às 16h e das 19h à 1h

Domingo, das 12h às 16h