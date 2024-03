Muita ação no cinema, com uma animação e dois filmes de vingança

Dois filmes de ação, Zona de risco e Plano de aposentadoria, ocupam as telas, ao lado ainda de rara animação de origem russa: O Reino Gelado — A magia continua. Atores consagrados como Russell Crowe e Nicolas Cage estampam os cartazes.

Com ação em campo minado, em uma remota área das Filipinas, os integrantes da missão Força Delta são os astros do filme Zona de risco, assinado por William Eubank. A questão central de todos está no fato de se perceberem cercados pelos inimigos em território com riscos crescentes. Estrelado pelos irmãos Liam e Luke Hemsworth, o longa ainda conta com a participação do vencedor do Oscar Russell Crowe, no papel de Reaper, um piloto de drone fundamental para o enredo.

Outro astro premiado com o Oscar (por Despedida em Las Vegas), Nicolas Cage encabeça Plano de aposentadoria, a princípio, ambientado nas Ilhas Cayman. É de lá que Matt, o ausente pai de Ashley, recebe o contato com a neta Sarah, e fica sabendo que as moças estão na mira dos criminosos. Com herança de assassino profissional, ele promete voltar à ativa. Ron Perlman, de Hellboy, e Jackie Earl Haley, indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, por Pecados íntimos, completam o elenco.

Finalmente, é possível ainda assistir à animação O Reino Gelado, criado por Audrey Korn e Alex Tsitsilin, na telona. Num desafio dentro do mundo mágico Mirrorland, sem o aconchego da terra natal, a dupla Kai e Gerda, é mobilizada, junto com a feiticeira Ila para reconduzir os chamados Icy Spirits às distantes origens. A trama é movida justo pela ação dos impertinentes espíritos, aptos a conturbar o pacato Reino Gelado.