MC Poze do Rodo se apresenta no Viva Living Bar neste sábado

O funk/trap carioca mais uma vez invade o cenário candango. Neste sábado (9/3), às 21h, o MC Poze do Rodo se apresenta no Viva Living Bar. Poze se destaca para além do talento musical, com a autenticidade, a personalidade marcante e o carisma, que fazem do cantor um dos nomes mais conhecidos do segmento.

Os versos do músico retratam a trajetória que percorreu desde a infância até a ascensão no cenário musical. Como expresso em Tô voando alto, Vida louca, Me sinto abençoado e Eu fiz o jogo virar. "Minha música é um espelho das realidades e experiências vividas nas comunidades. As letras falam sobre lutas, alegrias, curtições e embates", conta Poze.

Para o MC, o funk é um símbolo de identidade. "Costumo escutar que as pessoas se identificam com o que canto e que isso as ajuda em vários momentos e situações. O ritmo do funk tem o poder de unir as pessoas", enfatiza.

Serviço

Poze do Rodo no Viva Living Bar

Neste sábado (9/3), a partir das 21h, no Viva Living Bar (QS 3 LT 19 A/B - Taguatinga). Ingressos a partir de R$ 50 ( taxa) no Sympla. Não indicado para menores de 18 anos.