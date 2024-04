Festa Arca de Noé apresenta espetáculo multicolorido neste sábado

Uma das festas mais queridas do Rio de Janeiro desembarca mais uma vez na capital federal. Neste sábado (13/4), a 6ª edição da Arca is The New Bloco anima a cidade a partir das 16h, na Concha Acústica. O evento contará com um open bar de 8h de duração, além de um parque de diversões com escorregadores, roletas e bar de shots.

Ficarão responsáveis pela trilha musical os Djs Ray Ferreira, Odara, Chicco Aquino, Blandim, Arca e Bruna Lennon. Os artistas prometem apresentar um repertório diverso, variando entre sucessos do hip-hop, pop, funk e eletrônica.

Com vista exclusiva para o Lago Paranoá, o público poderá desfrutar de um open bar de vodka, gin, whisky, aperol, vinho e espumante, além de cerveja, shots, energético e drinks. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 360 (meia-entrada) por meio da Bilheteria Digital. O evento não é recomendado para menores de 18 anos.

Serviço

Festa Arca de Noé

Sábado, às 16h, na Concha Acústica.

Ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 360 (meia-entrada) por meio da Bilheteria Digital

Não recomendado para menores de 18 anos