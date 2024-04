MC Bin Laden desabafa sobre saúde mental após BBB 24: "Eu vou tratar isso"

Reprodução/Globoplay MC Bin Laden

MC Bin Laden, o MC Binn, utilizou as redes sociais nesta última segunda-feira (15), e abriu o coração sobre a saúde mental, em um desabafo aos seus milhares de seguidores. Através do Instagram, o funkeiro e ex-participante do BBB 24 refletiu em torno do assunto, em que enfrentou crises de ansiedade no confinamento.

"Um assunto muito importante: lá dentro [do BB 24] descobri que eu tive algumas crises de ansiedade e que foram geradas não só pelo estresse, não também pela saudade, pelas preocupações e outras coisas mais. Porém, eu vou tratar isso, porque tem atrapalhado o meu sono. Eu estou com muita dor de cabeça nesse momento", iniciou ele, que também relembrou quando foi diagnosticado com quadro de depressão.

"Eu sou uma pessoa que eu venci a depressão e eu sei que não é uma coisa fácil mas, se eu venci, eu acredito também que você passar por isso, pode vencer também. Então, jamais na sua vida deixe de lutar, tá?", disse MC Bin Laden. "Como eu estou um pouco ansioso, vou procurar ajuda de profissionais e fazer algumas coisas também que possam me distrair um pouco", explicou ele, que ainda aconselhou seus seguidores a buscarem ajuda, em caso de identificação.

"Só queria deixar essa mensagem para você. Que Deus abençoe. Não sei para quem vai ser essa mensagem, mas vai ser para alguém que Deus vai tocar no coração e vai dar um conforto nessa noite. Tem muita coisa boa por vir, então não é hora de desistir. Vamos embora!", finalizou Bin Laden.

