São João faz Guará virar Campina Grande

De 20 a 23 de junho, o Guará vai se transformar em um verdadeiro Nordeste. A cidade recebe a sétima edição do São João do Guará, um dos mais animados e tradicionais do Distrito Federal. Após receber cerca de 50 mil pessoas no ano passado, neste ano, o evento volta sob o tema “Raízes do Sertão”, com o objetivo de levar muito arrasta-pé.

“A preparação já começou. Nos próximos dias, vamos à Campina Grande, na Paraíba, para buscar novas ideias a serem implantadas na nossa festa. Temos certeza que vai ser a maior já realizada”, destaca a produtora cultural Mayara Franco.

De acordo com a organizadora, o objetivo é exaltar o povo, as histórias e os costumes do interior nordestino. “Na edição passada, o São João do Guará foi eleito um dos maiores do Distrito Federal, segundo a Associação de Quadrilheiros de Brasília; recebendo da Câmara legislativa o título de Patrimônio Imaterial da cidade”, vamos manter a tradição e promover uma festa ainda melhor.

Nos próximos dias, as primeiras atrações começam a ser divulgadas. Porém, uma apresentação está confirmada: a banda de Campos Belos Goiás, forró Farinha com Rapadura. Em 2023, esse foi um dos shows que mais animou os participantes.

Mayara Franco destaca a importância de preservar e promover a cultura nordestina. "Amamos essa cidade, e trabalhamos incansavelmente por longos meses até o dia do evento. Sempre pensando na alegria que podemos proporcionar a todos da nossa comunidade. Sempre trazendo um pouquinho da cultura nordestina, o xaxado, o baião, o pé de serra para o Guará", finaliza.