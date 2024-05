Farinha com Rapadura volta ao DF

Revelação do forró em Goiás, a banda Farinha com Rapadura traz seu mais novo show ao Distrito Federal em 22 de julho. A banda é uma das atrações da sétima edição do São João do Guará. Essa é a sexta vez que os forrozeiros goianos tocam para o público candango. Porém, garantem que essa vai ser a maior apresentação de todas.

Liderada pelos vocalistas Carlos Henrique e Katlenn, a banda mescla músicas tradicionais com hits do momento. “Vamos de Gonzagão a Zé Vaqueiro. Nosso objetivo é agradar a todos os públicos com um repertório variado e animado”, garante o cantor.

Além de músicas bem badaladas, o grupo traz uma série de composições próprias, entre elas Planeta de cores Enganando ela. Essa última, teve clip lançado a menos de uma semana e já beira a casa das 55 mil visualizações no Youtube. “Foi surpreendente, pois até apostamos que ela fosse ter uma aceitação boa, mas não sabíamos que seria tão rápido”, comemora Carlos Henrique, ao lembrar o fato de a canção também estar disponível nas principais plataformas.

A Farinha com Rapadura tem origem na cidade goiana de Campos Belos, por isso, forte influência do sertanejo e do piseiro, além dos ritmos tradicionalmente nordestinos. Fundada em 2009, precisou fazer uma longa pausa até o ano passado, quando voltaram com força total.

“O nome da banda surgiu de uma brincadeira de família, que tem descendência nordestina, onde a farinha com rapadura é um alimento forte e comum”, lembra o vocalista.

Antes de se apresentarem no São João do Guará, um dos maiores do DF, com expectativa de receber mais de 40 mil pessoas neste ano, a Farinha com Rapadura tem shows em cidades de Goiás, Tocantins, Bahia e Piauí. “Não tem jeito. Essa época é bem movimentada. É terminando uma apresentação e correndo para outra. A gente ama isso”, finaliza Carlos Henrique.

7º São João do Guará

O evento ocorre de 20 a 23 de junho, com a expectativa de mais de 40 mil pessoas ao longo dos dias de festa, que ocorre no quadradão da entrequadra 19/34, ao lado do edifício Consei no Guará II. A classificação indicativa é livre e, em breve, os ingressos do evento estarão disponíveis.