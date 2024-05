Dezesseis filmes a R$ 12: confira o presente do Cine Cultura

Há 12 anos, o Cine Cultura Liberty Mall surgiu como alternativa de programação diferenciada para os cinéfilos. Nesta sexta (24/5), para celebrar o aniversário, os ingressos terão valor promocional, a R$ 12.

No reduto da sétima arte, que já recebeu personalidades como Geraldine Chaplin, Anna Karina e Luis Carlos Barreto, os preços promocionais encampam estreias como Fúria primitiva, sessões às 16h e 20h40, Maestro(s), às 20h50 e, com sessões às 14h e 18h30, Às vezes quero sumir. Às 16h e 20h30 serão as sessões de Back to black, em torno da figura de Amy Winehouse. Em caráter de pré-estreia, às 19h10, a vez é do longa Crônicas do Irã.

Além do sucesso internacional estrelado por Wagner Moura, Guerra civil, às 14h10; o documentário sobre o Clube da Esquina, Nada será como antes, às 14h20, traz talentos nacionais.

Com Planeta dos macacos: O reinado, às 16h30, o cinema comercial marca presença; enquanto filmes mais cults serão apresentados às 18h30 (Love lies bleeding: O amor sangra), às 16h20 (A estrela cadente), às 14h (O sabor da vida), às 18h20, Conduzindo Madeleine e, às 20h15, Um dia nossos segredos serão revelados.