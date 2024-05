São João do Guará confirma mais atrações

Além das bandas, evento confirmou as quadrilhas que vão comandar a festa - (crédito: Divulgação)

Caminhando a passos largos para quase uma década de existência e consolidada como a maior festa da cidade, São João do Guará chega a sua sétima edição. Para coroar a temporada 2024, a organização do evento confirmou novas atrações. Até a semana passada, somente o grupo Farinha com Rapadura, que toca em 22 de junho, estava garantido.

Porém, o restante da agenda, aos poucos, vai sendo liberada. A abertura da festa, na quinta-feira (20/6) é Rick e Rangel. Tocando os grandes sucessos atuais e do passado, a dupla está desde 2010 nos palcos do Distrito Federal.

No dia 21 (sexta-feira), quem sobe ao palco e o showman Nego Rainner. Conhecido pelo vasto repertório, o cantor tem álbuns de piseiro, luau e São João, entre outros ritmos, sempre com base no forró. Na mesma data, quem também agita a pista de dança é o Forrozão Bota pra Moer, com Adriano Teclas e a musa Priscila Areba.

Encarra a festa, no dia 23, o pé-de-serra do Bacurau Arretado. Os garotos garantem que ninguém vai ficar parado ao som dos mais puros xote, baião e xaxado. Eles dividem a data com a tradicional Quadrilha Mala Véia, uma das mais aguardadas pelo público quando chega esse período de festas juninas.

“Ainda estamos preparando mais algumas atrações de destaque para completar a programação”, destaca Mayara França, uma das responsáveis pela organização do 7º São João do Guará. “Alguns trios de forró, mais quadrilhas e outras novidades estão sendo preparadas para as quase 50 mil pessoas que estamos esperando receber ao longo dos quatro dias arraiá”, completa.

Serviço

7º São João do Guará

De 20 a 23 de Junho

EQ 19/34 (Edíficio Consei) - Guará II

A partir das 17h

Ingressos: R$ 25

Sympla

Classificação indicativa livre