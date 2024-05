Frank Aguiar anima a festa do circuito Sesc Tradições Juninas

Frank Aguiar é a atração do circuito Sesc Tradições Juninas que tem início nesta sexta-feira (31/5) e prossegue até 7 de julho, nas diversas unidades da instituição. Na abertura da programação, das 18h e 23h, haverá apresentação da Quadrilha Formiga da Roça e show da Banda Xoddó, na unidade de Taguatinga Sul.

No local foi montada uma estrutura que conta com com barraquinhas de comidas e bebidas típicas, brinquedos infláveis, cabine de fotos, plataforma para vídeos e instalações sanitárias e, claro, palco para shows, onde amanhã, às 21h, se apresenta Frank Aguiar. Com mais de 30 anos de carreira, o cantor piauiense lançou 14 discos de estúdio e 11 gravados ao vivo; emplacou sucessos como Morango do Nordeste, Mulher madura e Prenda.