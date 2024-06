Nego Rainner encara maratona de festas juninas

O cantor Nego Rainner abriu o mês de junho com três shows, todos neste sábado(1º). Neste domingo (2), a partir das 16 horas, ele se apresenta na Toca do Peixe, no Núcleo Bandeirante. E esse é apenas o início da maratona de 30 eventos que ele tem programado para esse mês no Distrito Federal e entorno. Média que deve ser mantida também em julho e agosto.

“Esse período de São João sempre é intenso. E só não vamos fazer mais, pois muitas festas são no mesmo horário”, destaca o artista. “Em alguns dias, como neste sábado, são mais de uma apresentação.Para dar certo, as equipes se dividem e deixa tudo montado para,assim que terminar um evento, a gente correr para o outro”,completa Nego Rainner.

Entre os eventos de maior destaque na agenda está o 7º São João do Guará, o maior da cidade e um dos principais do calendário junino o DF, com expectativa de receber 50 mil pessoas ao longo de três dias (20 a 23 de junho). “Eu subo ao palco no dia 21. Preparamos um repertório com forró da melhor qualidade, tanto com os sucessos tradicionais como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Flávio José quanto com os principais sucessos do piseiro e do sertanejo da atualidade”,ressalta.

Para o cantor, a hit do momento vai ser a música Casca de Bala, de Thullio Milionário.Do repertório próprio, Nego Rainner destaca Gin de Fruta, lançada no ano passado em parceria com Zé Cantor; e Emocionada. Ambas as canções levaram o artista ao top 100 Brasil de músicas mais ouvidas no país.

Após cinco anos de estrada, apesar dos dois anos que foram obrigados a suspender às atividades por causa da pandemia da covid-19, Nego Rainner acredita que a banda está em seu melhor momento e vê a chegada das festas juninas a hora ideal para mostrar isso. “Já estamos fazendo grandes festas no DF, como é o caso do São João do Guará e temos a meta de, no próximo ano, tocarmos também em Campina Grande (PB),no maior São João do Mundo”, projeta.

Confira a agenda completa de shows de Nego Rainner em @negorainner, no Instagram.

Serviço

7º São João do Guará

20 a 23 de junho

A partir das 17 horas

EQ 30/19 – Guará II (ao lado do Edifício Consei)

Ingressos no Simplya

R$ 25

Classificação livre