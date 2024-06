Bacurau Arretado aposta em música autoral para o São João

Eleito um das maiores festas juninas do Distrito Federal pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o São João do Guará ocorre na próxima semana, de 20 a 23 de junho. Nesta sétima edição, com a expectativa de receber cerca de 50 mil pessoas ao longo do evento, o tema é “Raízes do Sertão” e as bandas de forró pé-de-serra já estão confirmadas. No dia 23, quem encerra a festa é o Bacurau Arretado. Jovens músicos que mostram a reinvenção do forró na capital federal e renovam o repertório, mas sem esquecerem-se das canções tradicionais do sertão brasileiro.

Formado por Dhiogo Bacurau (zabumba) e Thiago Querosene (triângulo), o Bacural promete um show repleto de ritmo, diversão e emoção.

Lançada no ano passado, a canção “Um Amor de Verdade” é a grande aposta da dupla para esta temporada. “Ela propaga às pessoas amor e leveza. O ambiente muda quando tocamos essa música”, conta o zabumbeiro Dhiogo.

Muito mais por aí

A agenda do 7º São João do Guará, ainda conta com outras atrações. No primeiro dia de relabucho, quem faz o som é o trio Lampião Elétrico. Comandados pelo sanfoneiro Ricardo Rodrigues, o grupo se define como cabras arretados que fazem um forró contagiante, singular e cheio de poesia.

No dia seguinte a abertura do evento com o Lampião Elétrico, também sobe ao palco o Forrozão Bota pra Moer, com Adriano Teclas e a musa Priscila Arêba.

Radicada em Brasília, a banda dá uma nova roupagem do forró pé-de-serra, mas sem perder a essência do ritmo, sempre fazendo um resgate de músicas de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, entre outros.

A tradicional banda goiana Farinha com Rapadura apresenta seu trabalho em 22 de junho. Eles fazem a festa com a Quadrilha Pinga em Mim.

Encarra a celebração, no dia 23, além do Bacurau Arretado, com muito xote, baião e xaxado; a tradicional Quadrilha Chapéu de Palha, uma das mais aguardadas pelo público quando chega esse período de festas juninas.

“Ainda estamos preparando mais algumas atrações de destaque para completar a programação”, ressalta Mayara França, uma das responsáveis pela organização do 7º São João do Guará. “Alguns trios de forró, mais quadrilhas e outras novidades estão sendo preparadas para as quase 50 mil pessoas que estamos esperando receber ao longo dos quatro dias arraiá”, completa.

Serviço

7º São João do Guará

20 a 23 de junho

A partir das 17 horas

EQ 30/19 – Guará II (ao lado do Edifício Consei)

Ingressos: R$ 25

Disponíveis no Sympla

Classificação indicativa livre