São João do Guará começa nesta semana

Imagem do Guará. Vista do Guará - (crédito: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)

Chegou a hora de uma das festas juninas mais esperadas do Distrito Federal: o São João do Guará que, neste ano, chega a sua sétima edição. O evento caminha para quase uma década de existência e consolida-se como a maior festa da cidade. Para coroar a temporada 2024, a organização do evento confirmou novas atrações.

A agenda do 7º São João do Guará conta com uma programação variada e para todas as idades. No primeiro dia de festança, quem faz o som é o trio Lampião Elétrico. Comandados pelo sanfoneiro Ricardo Rodrigues, o grupo se define como cabras arretados que fazem um forró contagiante, singular e cheio de poesia.

Radicada em Brasília, a banda dá uma nova roupagem do forró pé-de-serra, massem perder a essência do ritmo, sempre fazendo um resgate de músicas de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, entre outros.

No dia seguinte a abertura do evento com o Lampião Elétrico, sobe ao palco o Forrozão Bota pra Moer, com Adriano Teclas e a musa Priscila Arêba.

A tradicional banda goiana Farinha com Rapadura apresenta seu trabalho em 22 de junho.Eles fazem a festa com a Quadrilha Pinga em Mim.

Encarra a celebração, no dia 23, a Bacurau Arretado, com muito xote, baião e xaxado; a tradicional Quadrilha Chapéu de Palha, uma das mais aguardadas pelo público quando chega esse período de festas juninas.

“Uma das nossas marcas registradas, o parque de diversões vai garantir muita diversão para a criançada de todas as idades. Fora isso, todo o ambiente vai ser de muita animação”, destaca Mayara França, uma das responsáveis pela organização do 7º São João do Guará.“Estamos esperando cerca de 50 mil pessoas durante os quatro dias de arraiá”, completa.

Tema

Com o objetivo de exaltar o povo, as histórias e os costumes do interior nordestino, o tema deste ano é Raízes do Sertão e a expectativa é atrair ainda mais gente em relação ao ano passado, quando cerca de 50 mil pessoas estiveram em, pelo menos, um dos dias de festa.

Por falar nos milhares participantes da edição passada, o São João do Guará foi eleito um dos maiores do Distrito Federal, segundo a Associação de Quadrilheiros de Brasília; recebendo da Câmara legislativa o título de Patrimônio Imaterial da cidade.

Serviço

7º São João do Guará

De 20 a 23 de Junho

EQ 19/34 (Edíficio Consei) - Guará II

A partir das 17h

Ingressos: R$ 25

Sympla

Classificação indicativa livre