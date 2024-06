Exposição reúne artistas do DF que trabalham com arte têxtil

Questionar o lugar do feminino a partir de uma produção artística com base em tecidos é a proposta da exposição Feral —Mulheres da arte têxtil no DF, em cartaz no Museu Correios e com curadoria de Samantha Canovas. No total, mais de 40 trabalhos de 12 artistas ocupam o espaço pensado para dar a cada uma um ambiente reservado e amplo.

A ideia de reunir mulheres que trabalham com a arte têxtil no DF nasceu de uma pesquisa pessoal da própria Samantha, que começou a trabalhar com tecidos há alguns anos como forma de pensar o lugar do feminino na sociedade. Algumas das artistas reunidas no Museu dos Correios também estiveram na exposição Umbigo — Arte têxtil no DF, realizada em março na galeria deCurators. Feral nasceu de uma parceria com o Museu das Mulheres, projeto on-line da curadora Sissa Aneleh, que convidou Samantha para fazer uma ocupação no Museu Correios.

A ideia de um feminino domesticado que volta ao estado pré-opressão permeia a ideia da curadoria e as obras. "Feral é uma palavra usada para falar do bicho que é domesticado e volta à vida selvagem É um retorno à selvageria, uma vontade de ser feral. As obras são como feras mesmo, elas têm uma selvageria. São trabalhos indomesticáveis, trazem um outro lugar para o lugar do doméstico, um enfrentamento dessa condição à qual foi relegado o feminino e o têxtil", explica a curadora.

São trabalhos como Anatomia da dor, no qual Suyan de Mattos borda a experiência de diversas internações hospitalares em sacos de lixo, ou a instalação de Cecília Mori feita com elásticos de costura e a escultura em pelúcia de Bárbara Paz.