As raízes do samba de coco

Martinha do Coco apresenta o show "Raízes do Cerrado". - (crédito: Lucas Mambert)

O Clube do Choro receberá um dos principais nomes do samba de coco, Martinha, que é reconhecida pelo Ministério da Cultura uma Mestra da Cultura Popular. O show Raízes do Cerrado traz músicas acústicas autorais e com Lirys Catarina (percussão e composição), Jailson Soares (composição e cordas), Kiluanji (cordas), Isadora Brasil (percussão), Roberto Deusdará (pife e dança), Kanzelumuka (dança) e Cleudes Pessoa (produção).



Desde pequena, Martinha tem amor pela música. Ela iniciou a carreira com samba de coco no grupo de percussão da Organização Tambores do Paranoá (Tamnoá). "Uma das minhas brincadeiras favoritas na infância era brincar de cantar. Eu segui com essa brincadeira e estou até hoje brincando e me divertindo com a música."

A compositora tem uma trajetória de muita história e determinação. Ela trabalhou como empregada doméstica e gari, desafios que, para ela, serviram para o crescimento e o aprendizado para a vida. "Eu aprendi demais. Foi uma experiência de conhecer o mundo real, caminhar pelas ruas e encontrar pessoas de diferentes origens, isso me proporcionou uma melhor visão da vida e da sociedade", conta. Para a apresentação de hoje, ela pretende transmitir suas histórias, a alegria que sente ao cantar e curtir a música, "Venha com o coração aberto. Ouça muita música, ame muito a música. Viva a música", diz.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco