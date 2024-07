Série de cartas pouco amistosas invadem uma vila em comédia inglesa

Uma inesperada curiosidade traz a ligação entre o mais novo longa-metragem produzido e estrelado pela Olivia Colman (de filmes como A favorita e Wonka, além da série The crown), e uma fita de quase 40 anos produzida no Brasil. Foi a partir de uma inspiração em obra de Ignácio de Loyola Brandão que as atrizes Imara Reis e Nina de Pádua brilharam no curta Obscenidades, título centrado no impacto de apimentadas cartas anônimas na vida de uma mulher de meia-idade. Agora, chega às telas do Brasil o longa Pequenas cartas obscenas, gerado por um roteiro do comediante Jonny Sweet.

No longa, que tem direção da britânica Thea Sharrock, responsável pelo sucesso Como eu era antes de você, Colman interpreta a conservadora Edith, mulher que contrasta com o comportamento libertário da irlandesa Rose (Jessie Buckley, do longa Estou pensando em acabar com tudo).

Na trama ambientada numa pequena cidade de 1920, sob o olhar atento da desconfiada Gladys (a indiana Anjana Vasan), mundos colidem, quando pessoas passam a receber cartas repletas de maldade e palavrões. Tudo indica que Rose estaria por trás dos escritos... Junto com Colman e Buckley (reunidas, anteriormente, no drama A filha perdida), o elenco ainda inclui astros do porte de Timothy Spall (Segredos e mentiras) e Eileen Atkins (O fiel camareiro).