Praticidade para arrumar o cabelo: produtos multifuncionais são o segredo

Para quem cresceu nos anos 1980 e 1990, produtos multifuncionais para os cabelos podem não parecer uma grande novidade. Conhecidos como dois — ou até três — em um, xampus que exerciam também a função de condicionador e anticaspa ou antiqueda, por exemplo, já estavam nos boxes de banho ao redor do Brasil.

Embora tivessem uma certa popularidade, eram mais usados pelo público masculino — geralmente, não tão exigente quando o assunto eram os cuidados com os fios e sem muita necessidade de condicionamento, por terem os cabelos mais curtos.

A dermatologista especialista em tricologia Ana Carina Junqueira explica que esses produtos dois em um têm eficácia limitada quando comparados ao uso separado de xampu e condicionador. "A formulação desses produtos visa balancear a limpeza do couro cabeludo e dos fios com a hidratação e a suavização proporcionadas pelo condicionador."

























Embora possam funcionar bem para pessoas com cabelos mais curtos, que têm uma menor necessidade de hidratação e de cuidados específicos, não são ideais para quem tem fios longos. Os cabelos compridos exigem limpeza profunda do couro cabeludo ao mesmo tempo em que precisam de hidratação intensa nas pontas para evitar ressecamento e quebra. Nesse cenário, o produto dois em um tem ação limitada, pois ele combina as duas funções e não se aprofunda em nenhuma delas.

"Produtos multifuncionais tendem a comprometer uma das funções em prol da outra, resultando em uma limpeza não tão eficaz ou em uma hidratação insuficiente. Além disso, cabelos longos frequentemente têm áreas com diferentes necessidades de tratamento, o que torna difícil para um único produto atender a todas essas demandas simultaneamente", comenta Ana Carina.

Mas nem por isso os produtos multifuncionais perdem o seu valor. Abner Matias (@abnermatias), hair expert do Squad da TRESemmé, comenta que, hoje, esse tipo de artigo vai muito além. "A tecnologia evolui e permite que um único produto entregue tratamento para a fibra capilar, proteção térmica, controle do frizz, brilho intenso e muitas outras potentes funcionalidades na etapa de lavagem e ainda na finalização para um look perfeito", garante.

Abner acrescenta a versatilidade dos multifuncionais, que podem ser usados na pré-lavagem, antes do banho ou da prática de atividades físicas; entre o xampu e o condicionador; no pós-banho, como finalizador e protetor térmico. As possibilidades são muitas. A grande vantagem, na opinião do especialista, é que esses produtos tratam os fios ao mesmo tempo em que são usados para estilizar e mudar o visual.