Bebida popular, a cerveja harmoniza com todo tipo de comida

Nas sextas-feiras, uma boa cerveja é a companhia ideal para comemorar a chegada do fim de semana. Por isso, anualmente, o Dia Internacional da Cerveja é comemorado por mais de 80 países, incluindo o Brasil, na primeira sexta de agosto. A data celebrada hoje foi criada em 2007, na Califórnia, Estados Unidos, por um grupo de quatro amantes da bebida, entre eles o cervejeiro Jesse Avshalomov.

A ideia foi levada tão a sério pelo quarteto que até um documento oficial foi criado para registrar o propósito do dia: beber uma boa cerveja com bons amigos, celebrar os cervejeiros e garçons e beber cervejas de outras nacionalidades e culturas. Rapidamente, a celebração mais que especial se difundiu pelo mundo inteiro, afinal, a bebida é uma das mais populares do mundo.

No Brasil, a paixão pela cerveja se dá por diversos motivos. O principal deles, no entanto, é a variedade de sabores, texturas e estilos — são opções que vão das mais amargas às mais leves, com maior ou menor teor alcoólico e até mesmo artesanais, produzidas a partir de combinações peculiares e agradáveis. É graças à tal diversidade que a bebida alcoólica mais amada do país torna-se ideal para harmonização com os mais diferentes pratos.

E aí, ficou com vontade de tomar uma cervejinha? Confira a seleção de restaurantes que oferecem combinações perfeitas para beber e comer na data comemorativa!

Combinação surpreendente

Enganam-se aqueles que acreditam que as massas só harmonizam bem com o vinho. A bebida pode ser a escolha número um na hora de saborear um bom macarrão ou um delicioso risoto, mas a cerveja também pode ser a combinação ideal para tais pratos. Na casa Ticiana Werner, uma das harmonizações sugeridas é justamente entre o casarecce negro e camarão (R$ 69) e a Heineken (R$ 18).

"A Heineken é uma cerveja lager puro malte, refrescante e de cor amarelo-dourado, produzida com ingredientes 100% naturais: água, malte e lúpulo. Durante seu processo de fermentação, a exclusiva Levedura A é responsável pelo sabor característico e bem equilibrado, com notas frutadas sutis", descreve a chef responsável por dar nome ao restaurante. O prato, por sua vez, é composto por casarecce artesanal feito com tinta de lula ao molho de parmesão, camarões salpicados com bottarga e limão siciliano.

Segundo Ticiana Werner, a combinação entre a cerveja e a massa proporciona uma experiência gustativa em que ambos se complementam perfeitamente, elevando o prazer de cada mordida e gole. "O amargor leve da Heineken complementa e equilibra a riqueza do molho de parmesão e a intensidade da bottarga, sem dominar os sabores delicados do prato. A refrescância da cerveja ajuda a limpar o paladar entre as mordidas, permitindo que cada garfada seja apreciada plenamente, destacando os sabores do camarão e o toque cítrico do limão siciliano", explica a chef.

"Por último, a versatilidade da bebida faz com que ela seja uma companhia ideal para pratos com ingredientes variados, garantindo uma experiência gastronômica harmoniosa e prazerosa", acrescenta.

Aos mais interessados, Ticiana indica outras possíveis harmonização entre tipos específicos de cerveja e pratos diversos. "As lagers, leves e refrescantes, combinam bem com pratos leves como saladas, frutos do mar e comida japonesa. O sabor amargo das Pilsners vai bem com comidas apimentadas, como a culinária mexicana ou pratos tailandeses. As Pale Ales, por sua vez, harmonizam bem com carnes grelhadas, hambúrgueres e pratos mais robustos", cita.

"As IPAs, devido ao seu amargor e complexidade, combinam com comidas fortes, como pratos indianos, churrasco e queijos intensos. As Porters e Stouts, escuras e encorpadas, são perfeitas com sobremesas de chocolate, carnes defumadas e queijos azuis", complementa a chef. "A chave para uma boa harmonização é equilibrar os sabores da cerveja e do prato, de modo que um complemente o outro sem sobrepor", conclui.

Espaço inovador

Localizado na Asa Norte, o Santé 13 compartilha da paixão brasiliense pela boa e velha cerveja. O espaço é o local ideal para os que desejam experimentar opções de cervejas não tão tradicionais, como, por exemplo, a Roleta Russa IPA (R$ 19) e a Rosa dos Ventos (R$ 25), cerveja de trigo com pitaya, presentes no menu da casa.

Para uma perfeita harmonização, a casa recomenda o angus divino (R$ 96), carne angus ao molho dourado de cebolas com arroz biro biro crocante divino, acompanhado pela Colorado Ribeirão (R$ 22). Nas sextas e sábados, o espaço oferece ao público happy hour das 16h às 20h. Durante o período, um baldinho com quatro garrafas de Stella Artois sai por R$ 36.

Tradição cervejeira

Tradicional bar da cidade, o Godofredo abriu as portas em 2006 e foi um dos primeiros espaços de Brasília a aderir ao conceito das cervejas artesanais. No menu da casa, é possível encontrar diversas opções de harmonização entre os saborosos pratos do restaurante e diferentes rótulos de cerveja, além das mais de 20 torneiras de chope, atualizadas semanalmente com marcas exclusivas.

"Aqui no Godofredo temos muitos tipos e estilos de chopes, que harmonizam com vários dos nossos pratos", garante o proprietário Vando Albuquerque.

Para a harmonização com cervejas IPA (India Pale Ale), a indicação fica por conta das carnes e queijos. "Temos a cerveja Dogma Ipa (R$22,90 — 300ml), que harmoniza com nosso prato de filezinho (R$ 69,90), filé mignon ao molho de gorgonzola", sugere. "O amargor e notas cítricas da IPA combinam com a carne e o sabor marcante do queijo, ajudando a cortar a gordura e equilibrar os sabores", explica Vando.

Outra sugestão de harmonização é a cerveja Cruls Blonde Ale (R$16,90 — 300ml) com o prato galinhando (R$ 39,90), tirinhas de filé de frango empanados com geleia de bacon. "É uma ótima escolha devido ao perfil leve e refrescante da cerveja. A simplicidade do frango combina com a Blonde, realçando os sabores sutis da cerveja e do prato", detalha o proprietário.

Para Vando, a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no Brasil por várias razões culturais, climáticas e sociais. "O Brasil tem um clima predominantemente quente, e a cerveja é uma bebida refrescante, ideal para se consumir em dias quentes. Além disso, o brasileiro tem uma forte cultura de socialização, e a cerveja é frequentemente consumida em reuniões de amigos, festas, churrascos e eventos esportivos. Ela é vista como uma bebida que facilita a interação social", aponta.