Ratos de Porão leva o berro primal do punk para a Infinu

A Infinu Comunidade Criativa recebe, no sábado (10/8), a banda Ratos de Porão para apresentação única, a partir das 21h. Formado em 1981, o grupo de punk rock foi precursor do gênero no Brasil e é reconhecido internacionalmente, em países da Europa, da América Latina e da América do Norte.

Em tom político e de crítica social, o show da banda composta por João Gordo, Jão, Boka e Juninho passeia por sucessos do início da carreira, presentes no disco Crucificados pelo sistema, de 1984, até faixas do Necropolítica, lançado em 2022.

"Eu já toquei em Brasília umas 200 vezes", conta o vocalista João Gordo. "É sempre bom, é sempre intenso para caramba. Temos um público muito grande e vemos um monte de amigos. Eu gosto muito de tocar aí", afirma o cantor.