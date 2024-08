Chef Ville Della Penna se despede do Bottega Mia

Responsável por comandar a casa nos últimos quatro meses, o chef Ville Della Penna se despediu do restaurante e empório de cozinha artesanal Bottega Mia. Em nota publicada nas redes sociais, o especialista em pães agradeceu o público brasiliense e deixou seu “até logo”.

“Hoje, me despeço dessa casa que me acolheu com tanto carinho! Nos últimos 4 meses, pude liderar uma equipe incrível que foi indicada a prêmios e virou referência de boa comida”, escreveu o chef.

O Bottega Mia abriu as portas na famosa Rua dos Restaurantes, na 405 Sul, em abril deste ano. A inauguração da casa marcou a volta de Ville Della Penna de São Paulo, onde comandou cozinhas do grupo Fábrica de Bares.

A loja oferece ao público opções de pães e massas artesanais, além de variados embutidos, que podem ser adquiridos diretamente no balcão. O cardápio, por sua vez, oferece pratos diversificados e democráticos, incluindo receitas autorais e releituras da culinária italiana.

Até então, o carro-chefe da casa era o pasta e fagioli, assinatura do chef. Trata-se de uma versão revisitada do macarrão com feijão que leva favas, cavatelli feito na casa e mexilhões frescos.

Confira a nota na íntegra:

Ofertar comida de qualidade com preço justo não é uma proposta fácil, ainda mais em Brasília. E foi justamente esse o objetivo do Bottega Mia, que materializou esse ideal com pratos acessíveis e elaborados com maestria.

Estar em um ambiente leve e rodeado de pessoas incríveis foi fundamental para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho com tranquilidade. Saio realizado e com a certeza de que dei o meu melhor.

Obrigado a todos pela confiança e pelo apoio durante essa jornada. Sigo em frente, mas deixo um pedaço do meu coração no Bottega Mia. Até breve e nos vemos por aí!

Att,

Ville Della Penna”







