Em clima de Halloween: séries e filmes para ver em outubro

A Família Addams

A família mais peculiar da indústria cinematográfica retorna à Netflix no mês de outubro. A plataforma de streaming adiciona os dois primeiros filmes da franquia da Família Addams (1991 e 1993) o catálogo para celebrar a atmosfera sombria do Halloween.





Os Addams são uma família que percebe beleza na maioria das coisas que pessoas normais teriam medo. Gomez Addams é muito rico e incapaz de negar algo à sua cadavérica esposa Morticia Addams. Os filhos do casal são os esquisitos Wandinha e Feioso. Um homem que afirma ser Funério, o irmão desaparecido de Gomez, chega à casa da família. Funério não consegue se lembrar de detalhes de sua vida e Morticia começa a suspeitar que ele talvez seja uma fraude.





A hora do vampiro





Escondam os seus pescoços: Salem’s Lot, remake inspirado no clássico livro de Stephen King, é lançado na Max. O filme acompanha a história do escritor Ben Mears, que retorna à cidade natal em busca de inspiração para seu próximo livro. Lá, ele descobre que os habitantes locais estão misteriosamente se transformando em vampiros. Após a chegada de três forasteiros, Mears deve se reunir a Mark Petrie e ao Padre Callahan para salvar todos das garras de um terrível vampiro.

A hora do vampiro (foto: Divulgação )

O maníaco do parque





A obra documental do serial killer brasileiro Francisco de Assis estreia hoje na Amazon Prime Video. A série reúne depoimentos inéditos das vítimas sobreviventes e das famílias das 10 mulheres assassinadas por Francisco. O documentário apresenta revelações surpreendentes e analisa os maiores equívocos na apuração do acaso e o papel da mídia no desenvolvimento da investigação.

O maníaco do parque (foto: Divulgação )

Prenda a respiração





Estrelando Sarah Paulson, Hold your breath é um filme de terror e suspense psicológico disponível na Disney+. A história da obra acompanha uma mãe que precisa lidar não só com a pobreza e a solidão, mas também com a crescente paranoia de que algo sombrio se esconde nas tempestades de poeira.

Prenda a respiração (foto: Divulgação)