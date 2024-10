O filme brasileiro 'O voo do anjo' estreia nos cinemas

Depois de vermos (e crermos) na presença iluminada de Othon Bastos no papel de Anacleto da franquia Nosso lar, fica impossível não levar em conta o teor do que ele diz e aconselha, seja na narração ou na pele de algum personagem experiente como o que ele encampa no novo filme de Alberto Araújo. Poeta, professor de longas décadas e, acima de tudo, um tipo bem humano Vitor (Bastos) é partidário da vida e despreza qualquer laivo de amargor no dia a dia. Sendo assim, o filme não é de grandes sobressaltos e transcorre em relativa calmaria.

Curiosamente, é a admiração pelos pessimistas poemas de Augusto dos Anjos que darão estofo à paulatina amizade que o homem de 88 anos estabelecerá com o entregador de comidas Arthur (Emilio Orciollo Netto), outrora estudioso de sociologia. Sem a frequência na companhia do filho Renan (o convincente Gustavo Duque, metido em trama que enaltece a vaidade), em muito consumido pelo trabalho, Vitor acolhe Arthur, no centro da trama do filme.

Ainda que acople alguns momentos bem esquisitos — como o desvendar turístico da vinicultura propiciada por Paraúna —, O voo do anjo consegue agradar, mesmo pontuado por breves passagens em que a música sertaneja se apresenta. Boas atrizes, como a leve Cida Mendes no papel da espontânea empregada Dora, e ainda Dani Marques, em primeiro plano, com o drama de Karina na luta das etapas do luto, fortalecem o longa.

Três perguntas // Alberto Araújo, diretor

A mensagem que tangencia a autoajuda traz armadilhas para um filme? Como impediu o dramalhão?

Meu primeiro longa-metragem, Vazio coração, de 2013, também tinha como tema central o relacionamento humano, que é o meu assunto preferido, tanto para filmes que escrevo, quanto na hora de escolher os filmes que vou assistir. Confesso que quando sento para escrever um roteiro costumo deixar a emoção conduzir o eixo da história, portanto não me preocupei muito em policiar essa questão de escorregar para o que chamamos de "dramalhão". Agora, quando o diretor conta com atores tão experientes e capazes como Othon Bastos, Emílio Orciollo Netto e Dani Marques, o risco do resultado final ficar piegas é menor porque eles sabem a medida certa.





Como vê chegar aos cinemas junto com filme que propõe a liberdade para a eutanásia no caso de O quarto ao lado?

Realmente, é um assunto muito pesado, difícil de abordar, tanto a eutanásia quanto o suicídio, cujo tema está presente em O voo do anjo. Mas, eu costumo dizer que o fato de a gente ignorar problemas graves como esses não significa que irão deixar de existir. Portanto, acho importante que eles possam ser trazidos à tona, seja na literatura, teatro ou cinema, mesmo porque o papel da arte de uma forma geral é retratar, e se possível, discutir da forma mais respeitosa possível, os dramas da sociedade. Então, quando você vê que um filme sobre a eutanásia sendo reconhecido pela indústria do cinema, pela crítica e pela sociedade, nos encoraja a abordar temas mais profundos.

O que tem incrementado o cinema do Centro-Oeste,com filmes como o vencedor de Gramado outra vez? Qual painel faz da produção por Goiânia?

Antes de falar do momento atual do cinema goiano, quero lembrar que a sétima arte teve um hiato muito grande em nosso Estado. Para se ter uma ideia entre o meu filme Vazio coração, que foi lançando nos cinemas em 2013 e o último filme goiano a entrar em cartaz comercialmente se passaram 41 anos. Sim, o último filme originalmente goiano (não incluo os filmes de diretores de fora que foram rodados por aqui), foi o longa O Azarento, do saudoso diretor João Bennio, lançado em 1973. Depois dele, só o Vazio Coração voltou a entrar em cartaz. Claro que me refiro a produção de longas. Mas, de 2013 para cá, com o advento do cinema digital, tudo ficou mais fácil e a produção goiana tem crescido muito. Temos um longo caminho a percorrer, mas já existe muita gente boa fazendo filmes de alto nível por aqui.