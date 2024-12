Clube do Choro celebra o samba feito pelas mulheres da cidade

Nesta sexta-feira (6/12) e no sábado (7/12), o Clube do Choro será sede de uma grande celebração ao samba e, principalmente, às mulheres que o cultivam. A partir das 19h, a quarta edição do Festival Divas do Samba apresenta uma programação gratuita que homenageia o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro.

Este ano, o festival completa 10 anos reafirmando o protagonismo feminino no samba e dando visibilidade a mulheres que comandam o gênero. Em clima de festa, a quarta edição do Festival Divas do Samba recebe referências nacionais e locais. Nesta sexta, sobem ao palco do Clube do Choro Clécia Queiroz, Karla Sangaleti e Mirian Marques. Sábado (7/12), é a vez de Fernanda Jacob, da pernambucana Karynna Spinelli e da baiana Clécia Queiroz.

Para a artista Karynna Spinelli, é uma honra participar da comemoração de uma década do festival, que além de dar voz a essas artistas do samba, tem uma equipe majoritariamente protagonizada por mulheres. "O divas traz a cadeia completa desse movimento de música e de arte feito por mulheres. Então, é um marco que respinga em vários outros estados e em vários outros coletivos e cada vez mais faz essa troca de sotaques, de música e do olhar de cada mulher", afirma.