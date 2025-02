Plebe Rude inicia comemorações de 40 anos de O Concreto Já Rachou

O Circo Voador foi palco de uma celebração memorável: o primeiro show da turnê da banda brasiliense Plebe Rude, em comemoração aos 40 anos do icônico álbum O Concreto Já Rachou. Philippe Seabra, Clemente, André Muller e Marcello Capucci fizeram uma apresentação contagiante, relembrando os clássicos que marcaram gerações e mais uma vez mostraram porque a banda brasiliense é um dos pilares do rock brasileiro.

“Esse disco está entre um dos 100 maiores de MPB eleito pela revista Rolling Stones. Ele tinha um astral muito legal, pois contou com a produção do Herbert Viana, participação da Fernanda Abreu, o sax do Jorge Israel (Kid Abelha) e divulgação feita pelo Manfredo, pois era assim que a gente chamava o Renato Russo”, disse Seabra.

Desde o início do show, no último fim de semana, a atmosfera estava carregada de nostalgia e empolgação. Os fãs, muitos deles que acompanham a banda desde os primórdios, cantaram junto a cada verso, criando uma conexão especial entre o palco e a plateia. A Plebe Rude não apenas revisitou as faixas do álbum, mas também trouxe uma nova vida a elas, com arranjos que mostraram a evolução musical da banda ao longo das décadas.

Um dos momentos altos da noite foi a participação do Bloco Dinos na performance da música Até Quando Esperar. A colaboração trouxe um frescor ao show, unindo o rock à energia vibrante do carnaval, e fez com que todos se levantassem para dançar e celebrar. A sinergia entre os músicos e o público foi notável, transformando o Circo Voador em um verdadeiro caldeirão de emoções.



“Eu não acreditava nessa música quando lançamos. Mas Até Quando Esperar acabou tocando frequentemente e virou uma espécie de hino da abertura democrática do Brasil”, complementou o líder da Plebe.

A Plebe Rude, com sua postura crítica e letras contundentes, reafirmou sua relevância no cenário musical atual, provando que suas mensagens ainda ecoam fortemente e se mantém atuais.

Casa cheia

Mais de dois mil Plebeus e plebeias ocuparam todos os espaços do Circo para celebrar a história do rock brasileiro e da resistência cultural. Os 40 anos de O Concreto Já Rachou foram comemorados com muito estilo, e os fãs saíram do evento com a certeza de que a Plebe Rude continua a ser uma força vital na música nacional. Uma noite inesquecível que ficará na memória de quem estava lá.

Brasília certamente receberá esse show comemorativo, mas ainda não há uma data definida. na sexta-feira (14), foi o dia de Curitiba receber o espetáculo. As próximas paradas confirmadas são: São Paulo (28/3); Sorocaba (5/04); e Porto Alegre (30/5).

Confira aqui a apresentação da Plebe e dos Dinos juntos.