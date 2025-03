Marias Rosa Choque e Clube do Choro celebram as mulheres

Neste sábado (8/3), em celebração ao Dia da Mulher, o palco do Clube do Choro recebe o grupo feminino Marias Rosa Choque. A performance reverencia a todas as mulheres, independentemente de classe, raça, cor e o espaço que ocupa na sociedade. Idealizado por Tita Lyra e Cássia Teles, o show tem início às 20h30 e os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 30.

Na instrumentação, estão Dara Alencar, Ana Gabi, Thaise Mandalla e Iara Gomes. Dividem os vocais Stephanie Lacerda, Rosana Brown e Leana. O repertório presta homenagem ao universo feminino, com canções que atravessam gerações na vasta música brasileira. As canções vão de Chiquinha Gonzaga a Linn da Quebrada, e incluem Marisa Monte, Gal Costa, Maria Bethânia, Elba Ramalho e outras tantas vozes.

O show das Marias Rosa Choque tem caráter beneficente. Parte das vendas será doada para o projeto Perucas do Bem e para a Liga de Combate ao Câncer do HUB, que ajuda mulheres na batalha contra o câncer de mama. O evento também é ponto de coleta de echarpes, lenços e cabelo, doados àquelas que perderam os cabelos em tratamento de quimioterapia.

Tita Lyra, produtora, enfatiza a importância de um evento como este: "Trabalhamos esse lado da sororidade e do conceito. Fazemos com que a música seja um ponto de luz, um ponto de reflexão para toda uma sociedade, não apenas o universo feminino". A apresentação multimídia também promete surpresas para o público.

Na cadência bonita do samba

Neste sábado (8/3), o público poderá apreciar mais uma edição do projeto Feijoada com samba com a apresentação de Teresa Lopes e o grupo Vai que é Samba, no Clube do Choro. Criado em 2016 com intuito de movimentar a cena artística da cidade e explorar a área externa do Complexo Cultural do Choro, hoje o projeto reúne uma média de 400 pessoas por sábado e conta com parque para as crianças, ilha de drinks, buffet de feijoada diversas apresentações ao vivo.

Breno Alves, vocalista e pandeirista do Vai que é Samba, ressalta a importância do projeto em sua carreira e na propagação de cultura em Brasília: "A gente já faz a feijoada há mais de cinco anos, somos a banda que mais toca lá durante o mês. O Clube do Choro é um palco sagrado para a música brasiliense. É muito bom estar ali aos sábados, trazendo um pouco dessa cultura do samba, que é o primo mais próximo do Choro", destaca o artista.

Com a participação da Teresa Lopes, ele promete que o show vai ter um repertório variado com uma mistura de samba com axé para animar o público no pós-carnaval.

*Estagiárias sob supervisão de Severino Francisco

Serviço

Marias Rosa Choque

Sábado (8/3), às 20h50, no Clube do Choro

Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital, a partir de R$ 30