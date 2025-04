O reggae balança a Infinu com dois shows de bandas locais

Por Diller Abreu*—A programação da Infinu para neste sábado (19/4) traz dois shows que prometem muito reggae aos amantes da cultura jamaicana. O evento Expomaria une as bandas locais Ganjerana e Rockstedies para uma noite de apreciação do estilo musical. As apresentações começam a partir das 18h30, mas o encontro começa às 12h com papos e exposições. Os ingressos, disponíveis na bilheteria da Infinu, serão vendidos a partir de R$30. A entrada é gratuita para os 100 primeiros que chegarem.

Quem abre a programação é o grupo Ganjerana, formado por três amigos de infância que aprenderam a tocar juntos. "Nos conhecemos há mais de 30 anos. Começamos no reggae inspirados por Bob Marley, Steel Pulse, The Gladiators, Israel Vibration. Basicamente, toda essa música jamaicana dos anos 1980 fizeram influência à nossa história na cena do reggae em Brasília", explica Marcelo Drumi, baterista da banda. Além de Marcelo, o trio é composto por Emanuel Ferreira (tecladista) e Felipe Terrana (baixista).

O repertório da banda contém sons dos mais clássicos até os mais recentes do reggae e hip-hop, além de músicas autorais. "Nós escolhemos as músicas com as quais mais nos identificamos para tocar nos shows, mas valorizamos muito a fidelidade com o ritmo e à escola do reggae music, os mestres que nos fizeram o que somos hoje", afirma Drumi.

Os Rockstedies, que se apresentam às 20h, exploram o gênero que foi precursor do reggae, o rocksteady. "A paixão por esse repertório esquecido e de difícil execução foi o ponto de partida para nos reunirmos. Muitas das músicas não se encontram registros ao vivo ou com arranjos próximos dos originais em lugar nenhum. Então. isso nos motivou a pesquisar timbres, técnicas e rearranjar para o nosso formato e contexto", explicou André Vasquez.

A música começa a agitar na área externa da Infinu antes mesmo da programação começar. O evento terá trilha sonora comandada pelos DJs Pezão, Puppy Jay e Kande.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco