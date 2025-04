Clube do Choro mergulha fundo na tradição do samba

Grupo Vai que é Samba anima a Feijoada no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

O Clube do Choro de Brasília será palco de dois eventos, neste fim de semana, ambos voltados à celebração da música brasileira. A programação começa no sábado (19/4), ao meio-dia, com mais uma edição do projeto Feijoada com Samba, que reúne gastronomia, música e convivência ao ar livre. O grupo Vai que é Samba, formado por Valério Xavier, Breno Alves, Dudu 7 Cordas e Guto Martins, conduz a roda com a habitual energia e carisma, interpretando clássicos e canções contemporâneas.

A edição contará, ainda, com a participação especial da cantora brasiliense Litieh, que preparou um set com homenagens a grandes nomes do gênero.

"É uma alegria imensa cantar o samba, sempre. E poder transmitir e transbordar esse sentimento. Samba é resistência, arte é resistência, e o Clube do Choro também é um ponto cultural de resistência e grande importância dentro do DF", afirmou a artista.

O evento reafirma a proposta do Clube de manter viva a tradição do samba como expressão artística e social, inspirado no desejo de Oscar Niemeyer de que a área externa do espaço servisse como ponto de encontro e celebração popular.