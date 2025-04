Festival Agô celebra a diversidade e a ancestralidade do Brasil

Cátia de França e Cristiano Oliveira: atrações do festival Agô - (crédito: Divulgação)

O Festival Agô reúne música, diversidade e ancestralidade para Brasília no teatro da Caixa Cultural. Artistas indígenas, negros e africanos oferecem, no fim de semana, um evento com shows, oficinas e giras de conversa.

Nove atrações apresentam shows de comemoração à musicalidade indígena e às tradições afro-brasileiras. A abertura será comandada pela paraibana Cátia de França e pelo pernambucano Geana Ramos Pankararu. Os ingressos e a programação completa podem ser encontrados no site da Bilheteria Cultural à R$15 a meia e R$30 a inteira.

"O Festival Agô mostra a rica produção de artistas que constroem a trama musical do Brasil. Uma produção elaborada, vinda de comunidades e aldeias, que reverbera cotidianos cheios de beleza e transforma em perspicazes versos e melodias suas lutas pela garantia de direitos básicos", destaca a diretora do festival, Tâmara Jacinto. (DA)

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco