Mickey um pouco diferente: o rato, agora, se mete numa trama pavorosa

Depois do sucesso da versão sangrenta de Ursinho Pooh, intitulada Ursinho Pooh: sangue e mel, mais um personagem da Disney é revivido em terror nos cinemas. Screamboat: terror a bordo, do rato mais amado do mundo, está em cartaz nas telonas. Com uma abordagem um pouco diferente do ícone da cultura pop Mickey Mouse, o diretor Steven LaMorte faz uma releitura sombria do curta-metragem animado de 1928, Steamboat Willie.

O icônico barco a vapor do curta se transforma em um palco de carnificina quando, na última balsa da noite, o roedor impiedoso assume controle da travessia. Parece um conhecido rato, mas o público não pode se enganar. Cercadas pela água e pelo pavor, as vítimas precisam achar uma forma de sobreviver antes que seja tarde. A versão bizarra do rato promete muito terror, slasher e humor.

Willie é interpretado por David Howard Thornton, o ator que dá vida ao palhaço Art na franquia Terrifier. Além disso, o longa conta com a participação de Tyler Posey, astro da série Teen wolf. A produção é mais uma das releituras grotescas de personagens clássicos marcados na infância das pessoas. Esse padrão ocorre devido ao tempo que as obras originais foram lançadas, o que as faz cair em domínio público.

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

