São João do Guará confirma mais duas atrações

Destaques nas noites do Distrito Federal pela musicalidade, animação e repertório sempre com as músicas que estão bombando no momento, Priscila Areba e Alan Morais estão confirmados no São João do Guará. A oitava edição da principal e mais tradicional festa da região ocorre de 19 a 22 de junho na Entrequadra 19/34 do Guará II, ao lado do Edifício Consei.

Uma autêntica porta-voz do piseiro, Priscila Areba é uma talentosa cantora brasiliense que vem conquistando espaço no cenário musical com seu estilo único e voz marcante. Iniciou sua carreira na cena independente, ganhando destaque por suas composições que mesclam elementos de pop, MPB e música regional, refletindo suas raízes e influências diversas. Ao longo dos anos, Priscila interpretou lançou vários sucessos que receberam reconhecimento tanto do público quanto da crítica, consolidando sua presença no mercado musical.

Já Alan Morais,também filho de Brasília, se encontrou na música muito cedo,quando ainda era criança. Seu pai, que também canta e toca diversos instrumentos, teve grande influência para que ele investisse na música sertaneja. Com diversas composições, o artista iniciou a carreira em 2014 com seu primeiro projeto, produzido pelo maestro Grillo Rocha. Em 2015 lançou seu primeiro CD totalmente autoral.Desde então, Alan se apresenta em diversos eventos em Brasília e região.

Priscila e Alan se apresentam no 8º São João do Guará em 21 de junho, um sábado, durante o terceiro dia de programação do evento.

Antes dele, a organização havia confirmado Nego Rainner que, após uma maratona de sete shows durante o Carnaval e se prepara para mais uma durante o período junino.

Roliude Nordestina

Neste ano, o 8º São João do Guará vira palco de cenas clássicas do cinema brasileiro,pois a cidade de Cabaceiras (PB) inspira a festa. O evento retrata aquela que é conhecida como a Roliúde Nordestina.

A cidade paraibana ostenta o nome em alusão a potência cinematográfica mundial Hollywood, nos EUA. Cabaceiras é conhecida por ser palco de diversas produções nacionais, como A pedra do Reino, Cangaço Novo, Cordel Encantado, Canta Maria e a mais famosa delas, O Alto da Compadecida.

Entre cordéis e cangaceiros, como de costume, o São João do Guará, um dos maiores arraiais de todo o Distrito Federal, promete muito forró, desde o pé-de-serra aos mais modernos e estilizados.

A exemplo dos anos anteriores, cerca de 40 mil pessoas são esperadas ao longo de quatro dias de festa. No ano passado, o evento recebeu da Câmara Legislativa do DF o título de Patrimônio Imaterial da cidade.