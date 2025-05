Patricya Travassos e Eduardo Moscovis encenam 'Duetos' no Royal Tullip

Numa coreografia pautada pelo humor, Patricya Travassos e Eduardo Moscovis encenam quatro histórias que exploram os diversos aspectos dos relacionamentos humanos. Duetos, com texto do inglês Peter Quilter e direção de Ernesto Piccolo, traz ao palco do Teatro Royal Tulip uma sequência de narrativas engraçadas sobre as mais diferentes formas de se relacionar.

A primeira dos quatro atos conta a história de um primeiro encontro organizado por meio de um aplicativo. Jonathan e Wanda se encontram às cegas e, apesar do esforço de cada um, nada sai como planejado. A seguir, Jane prepara uma festa para o chefe, Ary, cujo desinteresse por mulheres é notório, fato que não abala a expectativa da moça. O divórcio amigável de Shirley e Beto inclui uma viagem à Espanha, e Tobias tem certeza de que tudo vai dar errado no terceiro casamento da irmã, Angela. "São quatro histórias diferentes relacionadas com essa coisa de o que a gente faz para vencer a solidão", explica o diretor, Ernesto Piccolo, que já dirigiu duas peças do dramaturgo inglês. "Patricya e Edu jogam a bola mais fina do teatro, eles têm uma harmonia, uma cumplicidade, é um jogo alto de excelentes profissionais e comediantes."

Patricya está acostumada a subir ao palco para encenar comédias, mas essa é a primeira vez que Moscovis experimenta o gênero no teatro. A peça foi escrita há 20 anos e ganhou montagens em diversos países, mas a versão brasileira recebeu algumas adaptações. "A gente fez cortes, adaptou para os tempos de agora, porque, em 20 anos, o mundo mudou muito", explica Patricya. "São relações não necessariamente de casal, são relações humanas, de pessoas. O sucesso do espetáculo se dá nisso, são relações muito possíveis, reconhecíveis, familiares, pelas quais as pessoas, eventualmente, passam. E não fazemos de forma caricata."

Serviço

Duetos

Com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis. Nesta sexta (23/5) e sábado (24/5), às 20h, e domingo (25/5), às 19h, no Teatro Royal Tulip Brasília Alvorada (SHTN, Trecho 1, Conjunto 1B, Bl. C). Ingressos: de R$ 19,80 a R$ 150, no Sympla. Classificação indicativa livre