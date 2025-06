Guaraense Leon Correia segue para EUA e Europa

Estados Unidos e Europa. Assim serão os meses de julho e agosto para Leon Correia. Nascido e criado no Guará, o cantor se prepara para uma sequência de shows fora do Brasil. “É motivo de muito orgulho para mim levar a música brasileira para outros países”, comemora o artista.

Sempre com muito forró pé-de-serra e xote, essa será a nona turnê de Leon nos Estados Unidos, onde deve fazer até cinco shows, e a primeira na Europa, com Espanha, Bélgica e Portugal já confirmados. “No ano passado, lançamos o projeto São João do Leon Correia, quando tocamos clássicos de Luiz Gonzaga, Flávio José, Santana o Cantador e muito mais. Vamos fazer os gringos ouvirem música da melhor qualidade, tipicamente brasileira”, destaca o cantor.

Antes de partir para os espetáculos internacionais, o brasiliense se apresenta literalmente em casa. No dia 22, ele encerra o 8º São João do Guará, após dividir o palco principal com o também forrozeiro Nego Rainner.

Leon se emociona ao falar de sua terceira participação na maior festa junina do Guará. “É um evento em que estão vários conhecidos, muitos amigos e minha família. Cantar no Guará é diferente. Passei bons anos da minha vida nesse lugar e voltar é algo inexplicável”, conta.

Neste ano, o 8º São João do Guará vira palco de cenas clássicas do cinema brasileiro, inspirado na cidade de Cabaceiras (PB). De 19 a 22 de junho, a celebração homenageia aquele que é conhecido como a Roliúde Nordestina. “Contar novamente com Leon Correia é maravilhoso. Ele sempre promete — e entrega — uma das noites mais animadas da nossa festa”, afirma a organizadora Mayara Franco.

A cidade paraibana ostenta o apelido em alusão à potência cinematográfica mundial, Hollywood, nos Estados Unidos. Cabaceiras é conhecida por ser cenário de diversas produções nacionais, como A Pedra do Reino, Cangaço Novo, Cordel Encantado, Canta Maria e a mais famosa delas, O Auto da Compadecida.

No sábado (31/5), Leon Correia participou do Fun Festival. Ele foi uma das atrações do dia, que também contou com Vitor Fernandes, Fica Comigo e Gustavo Mioto.