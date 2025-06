Último dia de São João do Guará

A oitava edição do São João do Guará chega ao fim neste domingo (22). A festa junina começou na quinta-feira (19) e a última noite de evento conta com Trio Xote Livre, Nego Rainner, Quadrilha Estrela de Prata e Thales Lengo Tengo. Maior arraial da região, a organização projeta que cerca de 40 mil pessoas vão passar no local ao longo dos quatro dias.

“A cada ano, nosso São João fica mais bonito e mais divertido. Quem vier não vai se arrepender, pois as atrações foram escolhidas com muito carinho”,destaca uma das organizadoras, Mayara Franco. “Nosso tema é Roliúde Nordestina, pois estamos ressaltando a cidade de Cabaceiras,na Paraíba, um dos grandes polos do nosso cinema”, completa.

A cidade paraibana ostenta o nome em alusão a potência cinematográfica mundial Hollywood, nos EUA, pois é conhecida por ser palco de diversas produções nacionais, como A pedra do Reino, Cangaço Novo, Cordel Encantado, Canta Maria e a mais famosa delas, O Alto da Compadecida.

O São João do Guará ocorre na Entrequadra 19/34 do Guará II, ao lado do Edifício Consei. A festa recebeu grandes nomes da música do Distrito Federal,como o guaraense Leon Correia, dono do sucesso Biquíni Neon, que logo após a apresentação em sua terra, segue para turnê nos Estados Unidos e na Europa. O evento também conta com Nego Rainner,um dos principais nomes da noite brasiliense. Vale citar também a apresentação de mamulengos com Thales Lengo Tengo que, neste ano,vai trazer a boneca Thereza para tirar boas gargalhadas de quem estiver na festa.

8º São João doGuará

De 19 a 22 de junho

EQ 19/34 Edíficio Consei – Guará II

A partir das 17h

Ingressos: www.sympla.com.br