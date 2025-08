Marisa em Phonica

De volta à estrada, Marisa Monte cumprirá nova turnê por seis cidades com o projeto Phonica, no qual será acompanhada por sua banda e por uma orquestra sinfônica, sob a regência do maestro André Bachur. A cantora fará o show de abertura em 18 de outubro em Belo Horizonte.

Após passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, chegará a Brasília em 29 de novembro, para apresentação no Eixo Cultural Ibero-Americano. Daqui segue para Porto Alegre, onde encerrará a excursão.

Eu recomendo

Marcelo Bonfá, ex-baterista da Legião Urbana, acaba de lançar a história da Legião Urbana em quadrinhos. A ideia surgiu para o músico — que sempre teve paixão pelo desenho —, durante a turnê que empreendeu com o guitarrista Dado Villa-Lobos e o vocalista André Frateschi, para comemorar os 30 anos da antiga banda.

Ícone regueiro

Banda de maior destaque da história do reggae, a The Wailers, que acompanhava Bob Marley, retorna ao Brasil para fazer uma série de shows. Em Brasília a banda norte-americana, surgida em Las Vegas, se apresenta em 24 a 26 de outubro, no Minas Brasília, Setor de Clube Norte, pelo Voa Festival.

Cerrado Jazz

O teatro da Caixa Cultural será palco da décima edição do Cerrado Jazz Festival. A programação, de 7 a 10 terá deste mês, como atrações Dom Salvador, celebrado pianista brasileiro; João Bosco Chico César.

Para despedir

Natiruts, sob a liderança de Alexandre Carlo, está na estrada com o show Leve com você, que marca a despedida da banda. De volta à Capital Federal, o grupo toca amanhã, às 21h, no Na Praia Festival.

Profissão do sonho

O livro Clodo, Climério e Clésio —A Profissão do Sonho tem lançamento na terça-feira próxima, às 19h, no Beirute, da 109 Sul. A obra sobre os irmãos piauienses, que brilharam na cena musical brasiliense, escrita por Severino Francisco (cronista e subeditor de Cultura do Correio Braziliense), com pesquisa de Dea Barbosa, tem prefácio do cineasta Vladimir Carvalho.