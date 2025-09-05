Confira um roteiro de casas especializadas em carne no DF

Fonte de proteína, nutrientes essenciais, minerais e vitaminas, a carne é um elemento indispensável na rotina dos brasileiros. Importante para o coração e para os músculos, ela faz parte das refeições dentro e fora de casa. Muito além da carne bovina, que é a mais comum no cardápio nacional, o paladar pode se aventurar em diversas opções menos óbvias: o porco, as aves, os peixes, frutos do mar e até animais como rã, javali, avestruz, coelhos e jacarés são opções que, com o preparo certo, oferecem uma experiência culinária diversificada e única para qualquer um que se aventure a apreciar. Por isso, o Divirta-se mais selecionou quatro restaurantes para os brasilienses experimentarem diferentes preparos do prato.
Com o torresmo, a feijoada, o bacon, o lombo, o pernil, a bisteca e muitos outros cortes, a carne suína apresenta uma grande versatilidade. Para Luiz Trigo, chef do Le Birosque, restaurante especializado na carne de porco, essa é a beleza da carne: "Você a emprega em diversas formas de coxão, assada, grelhada, ensopada, frita, enfim, empanada. É uma carne extremamente saborosa, muito saborosa, a gordura da carne de porco ela não é tão agressiva, é uma gordura que ela é mais palatável".
Casa do porco
Comandado pelo chef Luiz Trigo, o Le Birosque é conhecido como a casa da melhor carne de porco de Brasília. O restaurante, localizado na Quituart, surgiu do desejo de Trigo, na época professor de gastronomia na Unieuro, de voltar para o mercado. “Eu optei por trabalhar com a carne de porco, com um toque de comida italiana, que tem a ver com as minhas origens, no interior de São Paulo”, conta o cozinheiro.
“No Le Birosque, preparamos uma comida muito simples, mas com técnica, como é o caso da porqueta com polenta (R$ 75), carro-chefe da casa e um prato tradicional, feito com qualidade técnica”, afirma o chef.
O melhor dos dois mundos
No Jijoca, batizado em homenagem ao município cearense onde é localizada a praia de Jericoacoara, remete ao estado natal do proprietário Lucidio Carneiro. “O restaurante é todo voltado para o clima praiano. A ideia era trazer um pouquinho do encanto do Nordeste para a capital”, conta o sócio. Assim, o destaque do menu são os frutos do mar, com destaque para as opções que unem as delícias marinhas com a carne vermelha, como é o caso da picanha terra e mar (R$ 184,88).
O prato é composto por 400g de picanha grelhada, camarões, salada caeser, batata frita regada ao azeite trufado, queijo parmesão, creme azedo e chimichurri de tutano. Para acompanhar, o restaurante oferece uma carta de drinques com receitas autorais que harmonizam perfeitamente com as opções da cozinha.
Entre eles, destacam-se o refrescante jijoca azul (R$ 39,88), à base de gin, xarope da casa, curaçau, limão e água tônica, e o jijoca vermelho (R$ 39,88), que leva vodca, xarope de morango, espuma de gengibre e água com gás..
Celebração diferenciada
Mesclando um ambiente moderno com cardápio sofisticado, o Saveur Bistrot oferece uma experiência única no jantar. De quinta a sábado, mediante a reserva prévia, os brasilienses podem se deliciar com o menu do chef Thiago Paraíso, que está com uma sessão especial para o aniversário de nove anos da casa.
No valor de R$ 298 por pessoa, o menu tem seis etapas que incluem carne de rã preparada com manteiga, tomilho e limão tahiti; carne de jacaré feita com leite de coco, coentro, tomate e limão galego e carne de sol mignon com requeijão, acompanhada de mandioca, farofa de cheiro verde e vinagrete de pimenta de cheiro. O Monumental “Syrah” (R4 527), vinho tinto seco da Vinícola Brasília, harmoniza bem com carnes e filés grelhados.
Onde comer?
Bifeteria
CLN 103, bloco A, loja 37
De terça a sexta, das 11h30 às 15h
Sábado e domingo, das 11h30 às 16h
Jijoca
CLS 402, bloco B, loja 29
De segunda a sexta, das 12h08 às 15h08 e das 18h08 às 22h28
Sábado, das 12h08 às 22h28
Domingo, das 12h08 às 21h28
Le Birosque
Quituart (SHIN Canteiro Central QI 9)
Sábado e domingo, das 12h às 16h
Saveur Bistrot
St. de Mansões Dom Bosco (Conj. 10 - Lago Sul)
De quinta a sábado, das 19h às 23h.
Isabela BerrogainRepórter
Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).