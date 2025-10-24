A voz e o violão de Rubel em show no Teatro dos Bancários nesta sexta

Celebrando o lançamento do quarto álbum da discografia, Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?, o cantor carioca Rubel retorna aos palcos do Teatro dos Bancários na noite desta sexta-feira (24/10) para apresentação da nova turnê. Em formato voz e violão e tom intimista, o músico se apresenta a partir das 21h e resgata a sonoridade que marcou o início da carreira artística com faixas no novo projeto e demais trabalhos.

"Quando eu comecei a fazer o álbum As palavras (lançado em 2023), eu estava muito preso a uma estética romântica, que era vista por muitas pessoas como algo meloso. E eu mesmo comecei a ficar com bode da minha própria obra. Então eu precisei me libertar e sair da minha caixinha para dar vazão a outras loucuras que tenho dentro de mim. Eu sentia falta de fazer música para as pessoas dançarem", conta Rubel.

No antecessor do disco Beleza, o carioca se aventurou para além do folk e da música alternativa — em As palavras, o músico canta funk ao lado de Mc Carol e divide os vocais do samba Grão de areia com Xande de Pilares. O projeto, então, permitiu que Rubel mostrasse ao público, e a si mesmo, que sua arte ia além do romântico e meloso.

"Agora, eu quis voltar a fazer o que meu coração pedia. Esse meu novo disco vem muito desse lugar de respeitar a minha vontade mais intuitiva, sem precisar provar nada para ninguém", revela o artista. Além de retomar a sonoridade do início da carreira no projeto, ele fez questão de replicar as turnês dos primeiros trabalhos: "Esses shows remetem muito às minhas primeiras apresentações".

"Eu fiz questão de voltar aos teatros pequenos nessa turnê, para resgatar essa relação de proximidade com os fãs. Ao invés de lotar espaços grandes de uma forma mais impessoal, eu queria muito voltar para os lugares pequenos e me apresentar olhando no rosto de todo mundo que está ali. E esse disco é feito para esse tipo de ambiente", avalia.

Em Brasília, o cantor volta aos palcos do Teatro dos Bancários, onde realizou sua primeira apresentação na capital. "Eu nunca vou esquecer desse dia, foi inacreditável. Guardo vídeos até hoje", diz o cantor sobre a apresentação de 2016. "O público cantou tudo. Tinha uma sensação de frescor muito forte ali, porque era o primeiro show do meu disco de estreia, ou seja, as pessoas estavam me vendo ao vivo pela primeira vez", acrescenta.

Serviço



Beleza. Rubel e violão

Hoje, às 21h, no Teatro dos Bancários (EQS 314/315, bloco A)

Ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 80 (meia-entrada), por meio do site Pensa no Evento

Classificação indicativa livre



