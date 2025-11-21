Veigh apresenta turnê do novo disco no Opera Hall neste sábado (22)

Carisma, rimas e amor pela música. Diretamente de Itapevi, o trapper Veigh, 24 anos, desembarca em Brasília com a Evom Tour, que nasceu após o lançamento de seu último álbum, conhecido como Eu venci o mundo. A apresentação de estreia da turnê, que ocorreu em São Paulo, no Espaço Unimed, teve todos os ingressos esgotados. Agora, ele promete abalar as estruturas do Opera Hall, neste sábado (22/11), a partir das 22h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em meio à preparação para o show, o músico paulista abriu o jogo sobre a relação especial que mantém com Brasília, uma cidade que ele associa a um dos momentos mais marcantes de sua carreira: a experiência de cantar no palco ao lado do lendário Mano Brown, logo após retornar de compromissos internacionais com o produtor Timbaland.



“Saber que isso foi aí em Brasília é muito legal pra mim também, porque é um lugar que eu gosto bastante de estar, sempre me receberam muito bem. Todos os shows que eu fiz aí foram shows incríveis", declarou o cantor, enfatizando a importância do público brasiliense. Para Veigh, muito além dos palcos, a arquitetura da cidade é encantadora.



Bem arrumada e projetada, como descrita pelo trapper, pretende alongar, em algum momento, sua estadia na capital federal, para que possa conhecer bem o que costuma ouvir de positivo sobre Brasília. No entanto, enquanto esse momento não chega, o foco está totalmente voltado para a apresentação. “A forma como o pessoal daí abraça minha história, com tanta energia, me mostra que a mensagem está chegando onde precisa”.



Serviço

Sábado (22/11), às 22h, no Opera Hall

Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Eventim, a partir de R$ 102,50

Classificação indicativa: crianças e adolescentes de 5 a 15 anos de idade, somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.