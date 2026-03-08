São João do Guará confirma datas

A nona edição do São João do Guará já tem data marcada e promete movimentar o calendário cultural do Distrito Federal em 2026. O evento será realizado entre os dias 19 e 21 de junho, no Guará, consolidando-se como uma das maiores festas juninas da região, com público na casadas dezenas de milhares de pessoas. O anúncio oficial da data marca o início da preparação para quatro dias de programação dedicada à cultura nordestina e às tradições populares brasileiras. A expectativa, agora, fica em relação ao tema deste ano.



Nos próximos dias, a organização do festival deve começar a divulgaras atrações que irão compor a programação. Estão previstas apresentações de bandas de forró, grupos de quadrilhas juninas,além de outras manifestações culturais típicas do período. A expectativa é reunir artistas locais e regionais, reforçando o caráter comunitário e cultural do evento.



Ao longo das últimas edições, o São João do Guará tem registrado crescimento de público e estrutura. A festa passou a integrar o circuito de grandes eventos juninos do Distrito Federal, atraindo visitantes de diversas regiões administrativas e também de cidades do entorno. O evento reúne música, dança, gastronomia típica e atividades voltadas para toda a família.



Além das atrações musicais e culturais, o público também poderá aproveitar as tradicionais barracas de comidas típicas, decoração temática e apresentações que valorizam as tradições das festas de São João.As quadrilhas juninas, um dos principais símbolos da celebração,costumam ser um dos pontos altos da programação, reunindo grupos que apresentam coreografias elaboradas e figurinos coloridos.



Coma confirmação da data, a expectativa agora gira em torno do anúncio completo da programação. Até junho, os organizadores devem divulgar gradualmente as atrações e novidades da edição 2026 do São João do Guará, que promete mais uma vez reunir grande público e reforçar a importância das festas juninas no cenário cultural do Distrito Federal.

