Rock Beats faz mistura de rock e MPB no palco do Clube do Choro

Depois de um ano desde a última apresentação na capital, a banda Rock Beats volta a Brasília neste sábado (21/3), no palco do Clube do Choro. A noite propõe uma mistura de rock e MPB, com canções autorais e versões próprias de músicas populares. O show marca um reencontro da banda com o público brasiliense em um formato mais intimista e próximo.

O repertório preparado para a apresentação traz novidades, com a inclusão de músicas inéditas no setlist, novas combinações e releituras diferentes de canções que já faziam parte do show. A proposta da banda é manter o espetáculo em constante transformação, reorganizando blocos e explorando novas dinâmicas para renovar a energia a cada encontro com o público. “A nossa ideia é ser uma banda tocando de verdade, botar as pessoas para cantar e conduzir um show para criar clima, emoção e explosão na hora certa. Queremos trazer música conhecida com impacto novo”, afirma a vocalista Daniela Firme.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um momento de maturidade na carreira, a Rock Beats destaca o entrosamento atual como um dos principais diferenciais no palco. “Depois de muitos anos de estrada, estamos muito conscientes da experiência que queremos entregar ao público. Estamos mais entrosados, mais tranquilos como grupo e mais livres para renovar arranjos e mexer na estrutura do show”, conta Daniela. Mais do que reproduzir músicas conhecidas, o objetivo do grupo é conduzir o público por uma experiência coletiva, marcada por emoção e participação."

Serviço

Rock Beats no Clube do Choro

Sábado (21/3), a partir das 20h30, no Clube do Choro. Ingressos disponíveis no site da bilheteria digital. Classificação indicativa, menores de dezoito anos apenas acompanhados de responsáveis.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



