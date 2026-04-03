Celso Adolfo leva show com o espírito de Minas ao Clube do Choro

O show deriva do álbum Pratiano, adjetivo que serve a quem é de São Domingos do Prata, e Adolfo sempre quis gravá-lo

Cantor e compositor Celso Adolfo: conexões mineiras - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Nascido em São Domingos do Prata, em Minas Gerais, mudou-se para Belo Horizonte 17 anos depois e, pelas ruas desta capital, Celso Adolfo encontrou Milton Nascimento — que, algum tempo depois, foi seu produtor. Celso, com composições gravadas por grandes nomes, como o próprio Milton e também Elba Ramalho, chega à Brasília amanhã com o show Pratiano no Clube do Choro. 

O show deriva do álbum Pratiano, adjetivo que serve a quem é de São Domingos do Prata, e Adolfo sempre quis gravá-lo. “Um dia, me deparo com as costumeiras maravilhas do Chico Buarque, o CD Carioca. E derrapei na próxima curva da minha intenção quanto ao Pratiano. Mas fui adiante lembrando que seremos, para sempre, de algum lugar, e que deste lugar, se bem reparadas, com as fagulhas dele se pode fazer um bom fogaréu”, disse. 

O cantor e compositor contemplará no show todos os CD's lançados desde 1983. Vai cantar Coração brasileiro e dedicar ao produtor, Milton Nascimento.  No repertório, também figura Nós dois, hoje regravada por Gabriel Leone, ator de O Agente Secreto, e outras canções. “Vou encerrar o show com a faixa de mesmo nome, seguindo a ideia de contemplar os 11 discos lançados. Vou encerrar com ela porque é uma composição que acaba com este verso: ‘cheguei aqui, cheguei assim’", finaliza. 

Serviço

Celso Adolfo - Pratiano 

Amanhã, às 20h30, no Clube do Choro (SDC Bloco G - Plano Piloto, Brasília - DF). Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital. 

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*

Por Maria Alves
postado em 03/04/2026 06:00
