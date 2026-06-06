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De Graça

Paranoá recebe a 1ª edição do Samba da Ladeira

Evento gratuito mistura música, descontração e futebol em uma espécie de esquenta para a Copa do Mundo

Animação fica por conta da cantora Michelle Leite à frente do Grupo Samba Nego - (crédito: Divulgação)
Animação fica por conta da cantora Michelle Leite à frente do Grupo Samba Nego - (crédito: Divulgação)

A Copa do Mundo chegou e para entrar no clima do Mundial, o Paranoá realiza o Samba da Ladeira. Com entrada gratuita, essa primeira edição do evento ocorre no Estacionamento do Estádio JK, a partir das 14h30 deste domingo (7). De acordo com a organização, a escolha do local tem o objetivo de unir duas paixões do brasileiro: música e futebol, uma vez que a arena recebe, logo após a apresentação musical, o jogo entre Capital e União Rodonópolis (MT), pela última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão.

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O comando da festa fica por conta da cantora Michelle Leite à frente do Grupo Samba Nego. À frente da banda desde o início do ano, Michelle é conhecida pelo timbre forte na voz e pela animação sobre o palco.

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Aproveitando o fato de o Capital ser uma das equipes que tem uma das melhores médias de públicos na temporada, a organização acredita que mais de mil pessoas passem pelo evento deste domingo.

Serviço
Pagode da Ladeira
Domingo (7)
A partir das 14h30
Estacionamento do Estádio JK (Quadra 3, Área Especial 07, sem número)
Censura indicativa livre
Entrada franca

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/06/2026 21:16
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