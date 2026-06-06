Paranoá recebe a 1ª edição do Samba da Ladeira

A Copa do Mundo chegou e para entrar no clima do Mundial, o Paranoá realiza o Samba da Ladeira. Com entrada gratuita, essa primeira edição do evento ocorre no Estacionamento do Estádio JK, a partir das 14h30 deste domingo (7). De acordo com a organização, a escolha do local tem o objetivo de unir duas paixões do brasileiro: música e futebol, uma vez que a arena recebe, logo após a apresentação musical, o jogo entre Capital e União Rodonópolis (MT), pela última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão.

O comando da festa fica por conta da cantora Michelle Leite à frente do Grupo Samba Nego. À frente da banda desde o início do ano, Michelle é conhecida pelo timbre forte na voz e pela animação sobre o palco.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Aproveitando o fato de o Capital ser uma das equipes que tem uma das melhores médias de públicos na temporada, a organização acredita que mais de mil pessoas passem pelo evento deste domingo.

Serviço

Pagode da Ladeira

Domingo (7)

A partir das 14h30

Estacionamento do Estádio JK (Quadra 3, Área Especial 07, sem número)

Censura indicativa livre

Entrada franca