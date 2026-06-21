Guará recebe o maior São João de rua de Brasília

São João do Guará chega a sua nona edição prometendo ser o maior do DF - (crédito: Divulgação)

Com o tema “Venha viver o maior São João de Rua de Brasília”, o São João do Guará chega a 9ª edição de 25 a 28 de junho. O evento mais tradicional da região espera, a exemplo dos anos anteriores, superar a casa dos 40 mil visitantes ao longo dos quatro dias de evento.

“É uma festa que já há alguns anos rompeu as fronteiras do Guará e passou a atrair público de todas as cidades do Distrito Federal e, até, de outros estados”, destaca uma das organizadoras, Mayara Franco. “Como de costume, o objetivo é oferecer um ambiente agradável, confortável e divertido para toda a família”, completa.

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O evento começa na quinta-feira (25), com Trio Mestre Lua e Bacurau Arretado. No dia seguinte, os shows são de Priscila Areba e Sanfona Nova. O sábado (27), tem Salvador Neto e Nego Rainner. A celebração finaliza no domingo (28), com Diego Borges e mais uma atração surpresa.

A organização também confirmou as apresentações das quadrilhas Mala Veia, Flor de Mamulengo, Matulão e Estrela.

O artista brasiliense Thales Lengo Tengo também leva seu espetáculo de bonecos durante todos os dias. Acompanhado da personagem Tereza, uma boneca dançarina.

Com quase dez anos de carreira, Thales é conhecido pelo espetáculo Nas Tripas da Cobra Encantada, que aborda temas como ludicidade, preservação ambiental e combate à violência. Nesta edição do São João do Guará, a proposta é apostar na improvisação e na interação direta com o público.

9º São João do Guará

Local: Guará II EQ 31/33 , s/n, GUARA 2, Área Especial

De 25 a 28 de junho

A partir das 17 horas

Ingressos: Sympla

Valor: R$ 20 (meia)

Classificação indicativa livre