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Festa Junina

Márcia Ferreira celebra 40 anos do hit Chorando se Foi no DF

Rainha da Lambada faz show gratuito neste sábado

Rainha da Lambada, Márcia Ferreira, ficou mundialmente conhecida - (crédito: EBC)
Rainha da Lambada, Márcia Ferreira, ficou mundialmente conhecida - (crédito: EBC)

Uma música que ganhou todas as rádios FMs mundo a fora durante os anos 1980, a canção Chorando se Foi tornou-se um dos maiores hit mundiais na época. À frente do grupo Kaoma, a cantora Márcia Ferreira cantará na noite deste sábado (04), esses e outros sucessos do grupo celebrando os 40 anos da canção que embalou multidões. 

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Ela é uma das atrações do 3º Arraiá do Instituto Reciclando o Futuro, que começou a partir das 16 horas, na na EQS 102/103 Sul, Lote B, na Asa Sul. Com o apoio e incentivo do Ministério do Turismo, do Governo Federal, o evento tem entrada totalmente gratuita. A programação inclui Naiara Fontenele, Andreia Baiana e Beto Tropicália, Brendah Sena, Jhony e Rahony, Belucco, além da quadrilha junina Sabugo de Milho e as mais variadas atrações infantis.

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“A Márcia Ferreira é um ícone da música brasileira. Confirmá-la na programação do nosso evento é dar a oportunidade para a atual geração conhecer um pouco do trabalho de uma mulher forte e criativa que há décadas dissemina seu trabalho artístico”, destaca a fundadora do Instituto Reciclando o Futuro, Renata Daguiar.

Apesar de gratuitos, os ingressos para o Arraiá do Reciclando o Futuro precisam ser retirados pela plataforma digital www.sympla.com.br.

Hit e carreira
Lançada em 1986, a música Chorando se foi é uma versão em português da canção boliviana Llorando se fue, de Ulises e Gonzalo Hermosa, do grupo Los Kjarkas. Assinada por Márcia Ferreira e José Ary, adaptação brasileira rendeu à cantora um disco de ouro e o título de um dos nomes centrais da lambada brasileira. 

Conhecida nacionalmente como a Rainha da Lambada, Márcia Ferreira consolidou a carreira na década de 1980 ao popularizar o ritmo da lambada em todo o Brasil. O maior sucesso, Chorando Se Foi, tornou-se um fenômeno de vendas, rendendo-lhe disco de ouro e projeção internacional. Ao longo da carreira, lançou diversos álbuns e emplacou sucessos como Você Ganhou de Mim e Volta pro Teu Lugar, apresentando-se em programas de televisão, realizando turnês pelo Brasil e no exterior e tornando-se uma das principais representantes da lambada na música brasileira.

 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/07/2026 19:50
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