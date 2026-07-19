Moto, rock e prazer

A sexóloga Priscila Helena pretende apresentar no espaço Lady Bikes uma abordagem leve, respeitosa e responsável sobre bem-estar íntimo e qualidade dos relacionamentos - (crédito: Divulgação/EssenceSexshop)

Em meio aos roncos dos motores e aos acordes das guitarras, um momento para falar de sexo com naturalidade e relacionado a aspectos de uma vida saudável. O Capital Moto Week promove mais uma vez o espaço Lady Bikes, voltado ao empreendedorismo feminino. Entre as expositoras e participantes está a sexóloga motociclista Priscila Helena.

De acordo com a especialista, o objetivo é levar ao festival a campanha “Curta a liberdade e sinta o prazer". “Acredito que a verdadeira liberdade passa por viver relacionamentos saudáveis e prazerosos. Além disso, cuidar do próprio bem-estar e falar sobre sexualidade com naturalidade e responsabilidade”, destaca Priscila Helena.

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CEO da Essence Sex Shop, a sexóloga enfatiza que muitas pessoas confundem sexualidade ou sentir prazer com pornô, vulgaridade e afins. Ainda de acordo com ela, contudo, existe um mundo de diferença entre tais conceitos. “A sexualidade fortalece o vínculo entre o casal e o conhecimento sobre o próprio corpo”, explica.

Durante os dias de Capital Moto Week, a Essence pretende apresentar no espaço Lady Bikes uma abordagem leve, respeitosa e responsável sobre bem-estar íntimo e qualidade dos relacionamentos. Além da curadoria de produtos, o foco principal é orientar, esclarecer dúvidas e mostrar que é possível falar sobre sexualidade com naturalidade, sempre respeitando o perfil do evento e do público presente.

Conforme ressalta a especialista, motociclismo, rock in roll e sexualidade são temas que estão ligados à liberdade, aventura, autenticidade, rebeldia, desafio e que por muito tempo foram tratados como tabus, assuntos proibidos em rodas de família, quando na verdade são formas de expressão natural do ser humano. “O rock e o motociclismo historicamente representam a expressão livre da identidade, e a sexualidade saudável caminha no mesmo sentido”, pondera.

Com o grande diferencial no atendimento humanizado combinado a uma curadoria rigorosa de produtos feita por uma sexóloga, a Essence Sex Shop atua em Taguatinga Sul há 14 anos. “O propósito é oferecer informação de qualidade, ajudar as pessoas a encontrarem soluções para o bem-estar íntimo e contribuir para relacionamentos mais saudáveis, sempre com respeito, discrição e responsabilidade, finaliza Priscila Helena.